Зеленский обратился к нации, а в САП громкое увольнение: новости за 21 ноября

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к нации из-за мирного плана США. Тем временем заместитель прокурора САП Андрей Синюк уволился с должности на фоне обвинений в "сливах" Тимуру Миндичу.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 21 ноября, - в материале РБК-Украина .

Зеленский обратился к украинцам из-за мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам по поводу мирного плана США.

"Сейчас один из самых тяжелых моментов нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых тяжелых. Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера", - сказал президент.

Обращение было записано на фоне многочисленных публикаций в медиа о плане США из 28 пунктов. Зеленский пообещал, что при работе над ними будет учтен украинский национальный интерес.

Зампрокурора САП уволился на фоне обвинений в "сливах" Миндичу

Заместитель прокурора САП Андрей Синюк, который фигугировал в журналистском расследовании с подозрением в "сливах" информации о расследовании спецоперации "Мидас", уволился с должности по собственному желанию.

Вместе с тем, продолжается служебное расследование по факту возможной утечки информации с ограниченным доступом, начатое руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В одном из ТЦК Одессы произошел взрыв

В одном из районных ТЦК Одессы произошел взрыв - в результате один человек погиб и один - получил ранения.

Согласно предварительным данным, во время общения военнослужащих с гражданином произошел взрыв неизвестного предмета, который находился в его личных вещах.

Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины

Дональд Трамп заявил, что Украина должна подписать 28-пунктный мирный план США по завершению войны до следующего четверга, 27 ноября.

"У меня было много сроков, но если все идет хорошо, то сроки, как правило, продлевают. Но четверг - это последний срок", - сказал он.

Свириденко анонсировала сокращение отключений света в ближайшие дни

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что уже в ближайшие дни графики отключений могут существенно сократиться.

Она провела совещание с руководителями областных военных администраций, на котором, среди прочего, заслушивались доклады о ситуации с обеспечением людей и критической инфраструктуры светом и теплом.