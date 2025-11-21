ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Свириденко анонсувала скорочення відключень світла найближчими днями

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 18:54
UA EN RU
Свириденко анонсувала скорочення відключень світла найближчими днями Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні найближчими днями можуть істотно скоротитися графіки відключень. Відповідні рішення прийняли на засіданні Кабінету міністрів України 21 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

За її словами, вона разом із віцепремʼєром Олексієм Кулебою, в.о. міністра енергетики Артемом Некрасовим, заступником керівника Офісу Президента України Віктором Микитою та головою "Укренерго" Віталієм Зайченком провела нараду з керівниками обласних військових адміністрацій.

Головною темою була стабілізація енергопостачання для громад в регіонах. Серед іншого заслухувалися доповіді про ситуацію із забезпеченням людей та критичної інфраструктури світлом та теплом.

"Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень. Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні", - написала Свириденко.

Фото: Юлія Свириденко / Telegram

Зазначимо, відключення світла діють в Україні після кількох особливо масованих російських терактів, зокрема 8 та 19 листопада. За даними міністерства енергетики, внаслідок атак ворога пошкоджено усі українські ТЕС та ГЕС, а атомні електростанції знизили потужність.

Додамо, що в Україні 22 листопада продовжать діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів. Вимикати світло будуть в обсязі від 1 до 3,5 черг одночасно впродовж всієї доби та у всіх областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла Графіки відключення світла Юлія Свириденко
Новини
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті