Свириденко анонсувала скорочення відключень світла найближчими днями

В Україні найближчими днями можуть істотно скоротитися графіки відключень. Відповідні рішення прийняли на засіданні Кабінету міністрів України 21 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

За її словами, вона разом із віцепремʼєром Олексієм Кулебою, в.о. міністра енергетики Артемом Некрасовим, заступником керівника Офісу Президента України Віктором Микитою та головою "Укренерго" Віталієм Зайченком провела нараду з керівниками обласних військових адміністрацій.

Головною темою була стабілізація енергопостачання для громад в регіонах. Серед іншого заслухувалися доповіді про ситуацію із забезпеченням людей та критичної інфраструктури світлом та теплом.

"Обговорили шляхи скорочення тривалості відключень. Поставила відповідні задачі міністерствам, компаніям та керівникам ОВА. Очікуємо на скорочення відключень у найближчі дні", - написала Свириденко.