UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський зустрівся з українськими військовими експертами у Саудівській Аравії

10:50 27.03.2026 Пт
3 хв
Є перші результати роботи
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими експертами, які вже понад тиждень працюють у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Військові доповіли президенту про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні.

"Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні - виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських "Шахедів" і ракет", - розповів Зеленський.

За його словами, є конкретні речі, які "можемо зробити разом із нашими партнерами".

Президент зазначив, що навіть за такий короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як українці захищають життя та інфраструктуру.

"Експертиза України унікальна - це визнають, і саме тому в наших технологіях і досвіді так усі зацікавлені. Ми готові підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність", - підкреслив він.

Також обговорили ключові моменти того, що потрібно для більшої сили захисту неба в Саудівській Аравії, і передусім це стосується підходів до збиття дронів.

"Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці. Пишаюся нашими людьми та силою України", - додав Зеленський.

Українські військові на Близькому Сході

Нагадаємо, тиждень тому президент Володимир Зеленський говорив, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо оборонних угод і паралельно пропонує США так звану drone deal.

Наразі в Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії перебувають 228 українських військових експертів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські інструктори, відряджені на Близький Схід, були вражені неефективністю союзників у боротьбі з дронами.

Зокрема, тим, що на одну ціль витрачали по вісім ракет Patriot вартістю понад 3 мільйони доларів кожна.

Союзники також не використовували складні розрахунки, які Україна напрацювала за роки війни для покращення перехоплення ворожих цілей.

Окрім того, українські фахівці звернули увагу на критичну проблему маскування: дорогі радари союзників місяцями стояли на одному місці й були знищені кількома дешевими "Шахедами".

Водночас США звернулися до України за експертною підтримкою для своїх військових на Близькому Сході, і Зеленський доручив секретарю РНБО Умєрову залучити армію та МЗС для оцінки ситуації навколо Ормузької протоки.

Українські команди вже надають допомогу п'яти державам у побудові захисту від "Шахедів", а запити надходять і від інших країн.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийСаудівська Аравія