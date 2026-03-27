Зеленський зустрівся з українськими військовими експертами у Саудівській Аравії

Військові доповіли президенту про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні.

"Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні - виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських "Шахедів" і ракет", - розповів Зеленський.

За його словами, є конкретні речі, які "можемо зробити разом із нашими партнерами".

Президент зазначив, що навіть за такий короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як українці захищають життя та інфраструктуру.

"Експертиза України унікальна - це визнають, і саме тому в наших технологіях і досвіді так усі зацікавлені. Ми готові підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність", - підкреслив він.

Також обговорили ключові моменти того, що потрібно для більшої сили захисту неба в Саудівській Аравії, і передусім це стосується підходів до збиття дронів.

"Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці. Пишаюся нашими людьми та силою України", - додав Зеленський.