Україна готова допомогти в Ормузькій протоці: Зеленський дав доручення Умєрову

13:57 20.03.2026 Пт
2 хв
Команди України вже працюють із п'ятьма країнами щодо протидії "Шахедам"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

США звернулись до України за експертною підтримкою для своїх військових на Близькому Сході. Крім того, українські команди працюють із п'ятьма державами щодо протидії "Шахедам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: 11 країн звернулися до України за захистом від дронів: Київ очікує 4 кроки у відповідь

"Щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні", - йдеться у його заяві.

Зеленський наголосив, що доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову залучити українських військових та МЗС для оцінки міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та готовності країн світу до участі у стабілізаційних місіях.

"Наші команди вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії "Шахедам" - надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена у якнайшвидшій стабілізації ситуації на Близькому Сході. Він зауважив, що "принциповою позицією" Києва є неприпустимість будь-якого успіху іранського режиму, який є давнім спільником Росії.

"Найближчим часом очікую на конкретні результати оцінки. Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами", - сказано в заяві президента.

Інструктори ЗСУ на Близькому Сході

Нагадаємо, Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам. Володимир Зеленський наголосив, що без нього США та партнерам на Близькому Сході буде дуже складно побудувати сильний захист.

Крім того, нещодавно президент України розповів, що відправив три команди фахівців з "Шахедів" на Близький Схід - до Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ.

