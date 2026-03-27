Зеленский встретился с украинскими военными экспертами в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военными экспертами, которые уже более недели работают в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Военные доложили президенту о первых результатах работы команды и выводах как на операционном, так и на более широком уровне.
"Основная задача наших экспертов по защите неба в этом регионе - выявить проблемные вопросы и определить, какие изменения нужны, чтобы усилить защиту людей и жизни от иранских "Шахедов" и ракет", - рассказал Зеленский.
По его словам, есть конкретные вещи, которые "можем сделать вместе с нашими партнерами".
Президент отметил, что даже за такое короткое время украинские эксперты успели существенно поделиться своим опытом и показать, как украинцы защищают жизнь и инфраструктуру.
"Экспертиза Украины уникальна - это признают, и именно поэтому в наших технологиях и опыте так все заинтересованы. Мы готовы поддержать защиту тех, кто помогает нам отстаивать нашу независимость", - подчеркнул он.
Также обсудили ключевые моменты того, что нужно для большей силы защиты неба в Саудовской Аравии, и прежде всего это касается подходов к сбиванию дронов.
"Украина готова к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Горжусь нашими людьми и силой Украины", - добавил Зеленский.
Напомним, неделю назад президент Владимир Зеленский говорил, что Украина ведет переговоры со странами Ближнего Востока по оборонным соглашениям и параллельно предлагает США так называемую drone deal.
Сейчас в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Иордании находятся 228 украинских военных экспертов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские инструкторы, командированные на Ближний Восток, были поражены неэффективностью союзников в борьбе с дронами.
В частности, тем, что на одну цель тратили по восемь ракет Patriot стоимостью более 3 миллионов долларов каждая.
Союзники также не использовали сложные расчеты, которые Украина наработала за годы войны для улучшения перехвата вражеских целей.
Кроме того, украинские специалисты обратили внимание на критическую проблему маскировки: дорогие радары союзников месяцами стояли на одном месте и были уничтожены несколькими дешевыми "Шахедами".
В то же время США обратились к Украине за экспертной поддержкой для своих военных на Ближнем Востоке, и Зеленский поручил секретарю СНБО Умерову привлечь армию и МИД для оценки ситуации вокруг Ормузского пролива.
Украинские команды уже оказывают помощь пяти государствам в построении защиты от "Шахедов", а запросы поступают и от других стран.