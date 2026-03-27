Україна і Саудівська Аравія підпишуть угоду про співпрацю у сфері безпеки, - Bloomberg

01:31 27.03.2026 Пт
2 хв
Український лідер може відвідати кілька країн у регіоні
aimg Едуард Ткач
Україна і Саудівська Аравія підпишуть угоду про співпрацю у сфері безпеки, - Bloomberg Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський несподівано відвідав регіон Перської затоки. Київ готується підписати угоду з Саудівською Аравією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, яке посилається на AFP.

Читайте також: Посол Ізраїлю розповів, про що Зеленський і Нетаньяху поговорять найближчим часом

Як пише видання, Зеленський прибув у регіон, прагнучи запропонувати досвід України в галузі боротьби з дронами в обмін на підтримку у сфері оборони.

В анонсі щодо прибуття до Саудівської Аравії український лідер повідомив, що планує провести важливі зустрічі.

"Ми цінуємо підтримку і надаємо допомогу тим, хто готовий співпрацювати з нами в питаннях безпеки", - сказав він.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, Зеленський не став вдаватися до подробиць поїздки, яка, як очікується, охопить й інші країни регіону.

Однак у коментарі агентству AFP неназваний високопоставлений чиновник сказав, що "Україна готується підписати угоду про повітряну безпеку з Саудівською Аравією".

Угоди на Близькому Сході

Нагадаємо, тиждень тому президент Володимир Зеленський говорив, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо оборонних угод і паралельно пропонує США так звану drone deal.

"Насамперед ми працюємо з Близьким Сходом, з лідерами, на рівні технічному, з міністерствами оборони. І, в принципі, ми готуємо серйозні домовленості, угоди - подивимося, коли вони будуть готові", - говорив Зеленський.

Також варто зазначити, що тиждень тому BBC повідомило, що українські дрони-перехоплювачі вже збили кілька дронів Ірану в Перській затоці.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН