Українських експертів на Близькому Сході побільшало, будуть "серйозні угоди", - Зеленський

16:13 20.03.2026 Пт
3 хв
Угоди з Близьким Сходом майже готовіі. Скільки українців уже в регіоні?
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо оборонних угод і паралельно пропонує США так звану drone deal.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте також: Зустріч буде без росіян: Зеленський розкрив плани на переговори у США

Переговори з Близьким Сходом

Україна активно веде технічну роботу з країнами Близького Сходу - на рівні міністерств оборони та безпосередньо з лідерами держав.

"Передусім ми працюємо з Близьким Сходом, з лідерами, на рівні технічному, з міністерствами оборони. І, в принципі, ми готуємо серйозні домовленості, угоди - подивимось, коли вони будуть готові", - сказав Зеленський.

Drone deal для США

Зеленський нагадав, що ще рік тому Україна запропонувала Сполученим Штатам угоду щодо дронів. За його словами, йдеться не лише про дрони-перехоплювачі - до пакету входять морські та далекобійні безпілотники, які вже перевірені в бойових умовах, а також обмін знаннями і навчання.

"Я дуже зацікавлений підписати цю угоду з нашим близьким партнером, Сполученими Штатами Америки. Тому, коли президент Трамп буде готовий, я точно буду готовий", - додав президент.

Він сказав, що наша переговорна група обговорюватиме і це питання.

228 фахівців у п'яти країнах

Наразі в Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії перебувають 228 українських експертів - більше, ніж раніше повідомлялося.

Українських експертів на Близькому Сході побільшало, будуть &quot;серйозні угоди&quot;, - ЗеленськийФото: президент України Володимир Зеленський повідомив про унікальний досвід ЗСУ, набутий у війні з Росією (інфографіка РБК-Україна)

Зеленський уточнив, що деталі місії не розголошуватиме. Водночас він відзначив, що місцеві фахівці з протиповітряної оборони мають хороший рівень підготовки, проте спеціалізуються переважно на балістичних загрозах.

"Що стосується малої ППО, як працювати проти масованих ударів "Шахедів", я думаю, окрім нашого, ні в кого такого досвіду немає", - наголосив президент.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські інструктори, відряджені на Близький Схід, були вражені неефективністю союзників у боротьбі з дронами.

Зокрема, тим, що на одну ціль витрачали по вісім ракет Patriot вартістю понад 3 мільйони доларів кожна.

Союзники також не використовували складні розрахунки, які Україна напрацювала за роки війни для покращення перехоплення ворожих цілей.

Окрім того, українські фахівці звернули увагу на критичну проблему маскування: дорогі радари союзників місяцями стояли на одному місці й були знищені кількома дешевими "Шахедами".

Водночас США звернулися до України за експертною підтримкою для своїх військових на Близькому Сході, і Зеленський доручив секретарю РНБО Умєрову залучити армію та МЗС для оцінки ситуації навколо Ормузької протоки.

Українські команди вже надають допомогу п'яти державам у побудові захисту від "Шахедів", а запити надходять і від інших країн.

Київ наголошує, що принципово виступає проти будь-якого успіху Ірану в регіоні, оскільки той є союзником Росії.

Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО