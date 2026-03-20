Українських експертів на Близькому Сході побільшало, будуть "серйозні угоди", - Зеленський
Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо оборонних угод і паралельно пропонує США так звану drone deal.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.
Переговори з Близьким Сходом
Україна активно веде технічну роботу з країнами Близького Сходу - на рівні міністерств оборони та безпосередньо з лідерами держав.
"Передусім ми працюємо з Близьким Сходом, з лідерами, на рівні технічному, з міністерствами оборони. І, в принципі, ми готуємо серйозні домовленості, угоди - подивимось, коли вони будуть готові", - сказав Зеленський.
Drone deal для США
Зеленський нагадав, що ще рік тому Україна запропонувала Сполученим Штатам угоду щодо дронів. За його словами, йдеться не лише про дрони-перехоплювачі - до пакету входять морські та далекобійні безпілотники, які вже перевірені в бойових умовах, а також обмін знаннями і навчання.
"Я дуже зацікавлений підписати цю угоду з нашим близьким партнером, Сполученими Штатами Америки. Тому, коли президент Трамп буде готовий, я точно буду готовий", - додав президент.
Він сказав, що наша переговорна група обговорюватиме і це питання.
228 фахівців у п'яти країнах
Наразі в Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії перебувають 228 українських експертів - більше, ніж раніше повідомлялося.
Фото: президент України Володимир Зеленський повідомив про унікальний досвід ЗСУ, набутий у війні з Росією (інфографіка РБК-Україна)
Зеленський уточнив, що деталі місії не розголошуватиме. Водночас він відзначив, що місцеві фахівці з протиповітряної оборони мають хороший рівень підготовки, проте спеціалізуються переважно на балістичних загрозах.
"Що стосується малої ППО, як працювати проти масованих ударів "Шахедів", я думаю, окрім нашого, ні в кого такого досвіду немає", - наголосив президент.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські інструктори, відряджені на Близький Схід, були вражені неефективністю союзників у боротьбі з дронами.
Зокрема, тим, що на одну ціль витрачали по вісім ракет Patriot вартістю понад 3 мільйони доларів кожна.
Союзники також не використовували складні розрахунки, які Україна напрацювала за роки війни для покращення перехоплення ворожих цілей.
Окрім того, українські фахівці звернули увагу на критичну проблему маскування: дорогі радари союзників місяцями стояли на одному місці й були знищені кількома дешевими "Шахедами".
Водночас США звернулися до України за експертною підтримкою для своїх військових на Близькому Сході, і Зеленський доручив секретарю РНБО Умєрову залучити армію та МЗС для оцінки ситуації навколо Ормузької протоки.
Українські команди вже надають допомогу п'яти державам у побудові захисту від "Шахедів", а запити надходять і від інших країн.
Київ наголошує, що принципово виступає проти будь-якого успіху Ірану в регіоні, оскільки той є союзником Росії.