Інструктори ЗСУ були шоковані тим, як військові США збивають "Шахеди", - The Times

Українські інструктори, яких відправили на Близький Схід, були шоковані тим, як американські військові збивають ударні дрони типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Україна направила групу інструкторів, яка складається з 201 фахівця, до Кувейту, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії для допомоги в обороні від іранських ракет та безпілотників.

Один з українських офіцерів розповів, що був вражений тим, що держави Перської затоки запустили по одній ворожій цілі аж 8 ракет-перехоплювачів Patriot, кожна з яких коштує понад 3 млн доларів.

Зазначається, що дані з місій екіпажів українських ракет Patriot були передані союзникам, які також використовують цю систему. Однак США та їхні союзники в Перській затоці не звернули уваги на складні розрахунки, які Україна зробила для покращення показників перехоплення ворожих цілей.

"Я не розумію, що вони (союзники - ред.) робили, на що вони дивилися протягом чотирьох років, поки ми воюємо", - сказав український офіцер.

За словами президента України Володимира Зеленського, за перші чотири дні війни в Ірані США та їхні союзники запустили понад 800 ракет Patriot, що приблизно на 200 більше, ніж Україна отримала за останні три роки.

"Часто вони (США та їхні союзники - ред.) стріляли бездумно. Наприклад, вони використовували ракету SM-6 з корабля, дуже хорошу ракету вартістю близько 6 млн доларів, щоб збити "Шахед" вартістю 70 000 доларів", - зазначив один з українських офіцерів.

Українські інструктори також звернули увагу на те, що союзники часто не здатні належним чином маскувати свої дорогі радари від ворога.

Натомість українська сторона має значний досвід у цьому питанні: мобільні радіолокаційні системи постійно змінюють позиції, тому російським силам майже не вдається їх уразити.

Один з українських експертів навів показовий випадок: лише три дешеві дрони "Шахед" змогли вразити радар раннього виявлення AN/FPS-132 вартістю близько мільярда доларів, а також щонайменше один радар висотних систем протиповітряної оборони Terminal, ціна якого сягає приблизно 300 млн доларів.

За його словами, ці об’єкти були добре помітні на відкритих супутникових знімках.

"Два місяці вони стояли точно на тому самому місці, а потім прилетіли "Шахеди". Три "Шахеди" вартістю близько 70 000 доларів кожен. І все", - розповів український офіцер.

Водночас український полковник Кирило Перетятко з тактичної групи протиповітряної оборони зауважив, що жодна країна не повинна розслаблятися, коли йдеться про вивчення протиповітряної оборони.

За його словами, уроки України щодо організації зброї проти широкого спектра цілей можуть допомогти іншим країнам.

"Таких операцій, таких зіткнень, як ті, що відбуваються зараз в Україні, у світовій історії ще не було. Це зовсім інша війна, яку вивчають усі країни", - зазначив Перетятко.