Зеленський зустрівся з українськими військовими експертами у Саудівській Аравії
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими експертами, які вже понад тиждень працюють у Саудівській Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Військові доповіли президенту про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні.
"Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні - виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських "Шахедів" і ракет", - розповів Зеленський.
За його словами, є конкретні речі, які "можемо зробити разом із нашими партнерами".
Президент зазначив, що навіть за такий короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як українці захищають життя та інфраструктуру.
"Експертиза України унікальна - це визнають, і саме тому в наших технологіях і досвіді так усі зацікавлені. Ми готові підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність", - підкреслив він.
Також обговорили ключові моменти того, що потрібно для більшої сили захисту неба в Саудівській Аравії, і передусім це стосується підходів до збиття дронів.
"Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці. Пишаюся нашими людьми та силою України", - додав Зеленський.
Українські військові на Близькому Сході
Нагадаємо, тиждень тому президент Володимир Зеленський говорив, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо оборонних угод і паралельно пропонує США так звану drone deal.
Наразі в Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії перебувають 228 українських військових експертів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські інструктори, відряджені на Близький Схід, були вражені неефективністю союзників у боротьбі з дронами.
Зокрема, тим, що на одну ціль витрачали по вісім ракет Patriot вартістю понад 3 мільйони доларів кожна.
Союзники також не використовували складні розрахунки, які Україна напрацювала за роки війни для покращення перехоплення ворожих цілей.
Окрім того, українські фахівці звернули увагу на критичну проблему маскування: дорогі радари союзників місяцями стояли на одному місці й були знищені кількома дешевими "Шахедами".
Водночас США звернулися до України за експертною підтримкою для своїх військових на Близькому Сході, і Зеленський доручив секретарю РНБО Умєрову залучити армію та МЗС для оцінки ситуації навколо Ормузької протоки.
Українські команди вже надають допомогу п'яти державам у побудові захисту від "Шахедів", а запити надходять і від інших країн.