Зеленський зустрівся з українськими військовими експертами у Саудівській Аравії

10:50 27.03.2026 Пт
3 хв
Є перші результати роботи
aimg Тетяна Степанова
Зеленський зустрівся з українськими військовими експертами у Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими експертами, які вже понад тиждень працюють у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Військові доповіли президенту про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні.

"Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні - виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських "Шахедів" і ракет", - розповів Зеленський.

За його словами, є конкретні речі, які "можемо зробити разом із нашими партнерами".

Президент зазначив, що навіть за такий короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як українці захищають життя та інфраструктуру.

"Експертиза України унікальна - це визнають, і саме тому в наших технологіях і досвіді так усі зацікавлені. Ми готові підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність", - підкреслив він.

Також обговорили ключові моменти того, що потрібно для більшої сили захисту неба в Саудівській Аравії, і передусім це стосується підходів до збиття дронів.

"Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці. Пишаюся нашими людьми та силою України", - додав Зеленський.

Українські військові на Близькому Сході

Нагадаємо, тиждень тому президент Володимир Зеленський говорив, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо оборонних угод і паралельно пропонує США так звану drone deal.

Наразі в Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії перебувають 228 українських військових експертів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські інструктори, відряджені на Близький Схід, були вражені неефективністю союзників у боротьбі з дронами.

Зокрема, тим, що на одну ціль витрачали по вісім ракет Patriot вартістю понад 3 мільйони доларів кожна.

Союзники також не використовували складні розрахунки, які Україна напрацювала за роки війни для покращення перехоплення ворожих цілей.

Окрім того, українські фахівці звернули увагу на критичну проблему маскування: дорогі радари союзників місяцями стояли на одному місці й були знищені кількома дешевими "Шахедами".

Водночас США звернулися до України за експертною підтримкою для своїх військових на Близькому Сході, і Зеленський доручив секретарю РНБО Умєрову залучити армію та МЗС для оцінки ситуації навколо Ормузької протоки.

Українські команди вже надають допомогу п'яти державам у побудові захисту від "Шахедів", а запити надходять і від інших країн.

Більше по темі:
Володимир Зеленський Саудівська Аравія
Новини
Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю
Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни