Зеленский встретился с украинскими военными экспертами в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военными экспертами, которые уже более недели работают в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Военные доложили президенту о первых результатах работы команды и выводах как на операционном, так и на более широком уровне.

"Основная задача наших экспертов по защите неба в этом регионе - выявить проблемные вопросы и определить, какие изменения нужны, чтобы усилить защиту людей и жизни от иранских "Шахедов" и ракет", - рассказал Зеленский.

По его словам, есть конкретные вещи, которые "можем сделать вместе с нашими партнерами".

Президент отметил, что даже за такое короткое время украинские эксперты успели существенно поделиться своим опытом и показать, как украинцы защищают жизнь и инфраструктуру.

"Экспертиза Украины уникальна - это признают, и именно поэтому в наших технологиях и опыте так все заинтересованы. Мы готовы поддержать защиту тех, кто помогает нам отстаивать нашу независимость", - подчеркнул он.

Также обсудили ключевые моменты того, что нужно для большей силы защиты неба в Саудовской Аравии, и прежде всего это касается подходов к сбиванию дронов.

"Украина готова к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Горжусь нашими людьми и силой Украины", - добавил Зеленский.