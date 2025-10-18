Зеленський зустрівся з Трампом, а дрони ССО уразили нафтобази в Криму: новини за 17 жовтня

Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі в п'ятницю, 17 жовтня.

Головне:

Зеленський і Трамп зробили низку заяв перед закритим раундом переговорів.

Одна з тем - потенційне постачання ракет Tomahawk. Трамп не виключає, але хоче досягти завершення війни без них.

Зеленський готовий на велику угоду з ракетами, у рамках якої США отримають "тисячі дронів".

У лідерів поки різна думка щодо Путіна. Трамп вірить, що той нібито хоче завершення війни, Зеленський заперечує, але готовий зустрічатися.

Саміт із Путіним у Будапешті, швидше за все, буде двостороннім.

Детальніше про зустріч Зеленського і Трампа - у матеріалі РБК-Україна.

Дрони ССО уразили дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму

Безпілотники Сил спеціальних операцій у ніч з 16 на 17 жовтня уразили відразу дві нафтобази росіян в тимчасово окупованому Криму.

Внаслідок атаки дронів уражено нафтобазу в населеному пункті Гвардійське.

Також уражено так звану "федеральну державну казенну установу" (ФДКУ) комбінату "Гвардійське" у населеному пункті Кар'єрне в Сакському районі.

Комітет Ради рекомендував ухвалити бюджет-2026 у першому читанні, але з низкою правок

Бюджетний комітет рекомендував розглянути держбюджет на 2026 рік у першому читанні. Голосування може відбутися наступного тижня - 21-22 жовтня.

Водночас комітет підготував низку правок. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Угорщина не буде заарештовувати Путіна в Будапешті, - Сійярто

Угорщина слідом за Монголією та Таджикистаном відмовилася заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто дав зрозуміти, що Путіну не варто лякатися перспективи арешту за ордером МКС в Угорщині, коли російський диктатор приїде до Будапешта на саміт з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, дата та деталі зустрічі Трампа та Путіна будуть відомі згодом, коли їх обговорять посадовці трьох країн. Будапешт, мовляв, готовий "забезпечити належні умови" для переговорів, бо Угорщина буцімто "одна з найбезпечніших країн світу".

ЄС запропонував купувати зброю для України за рахунок активів РФ

Європейський Союз запропонував використати частину потенційного "репараційного кредиту" на суму 140 мільярдів євро, забезпеченого замороженими активами Росії, для закупівлі американської зброї для України.

Європейська комісія планує використати активи Центрального банку Росії, заморожені в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, для фінансування так званого "репараційного кредиту" для України на суму 140 мільярдів євро.

Як зазначається у документі Єврокомісії, з яким ознайомилося Financial Times, більша частина коштів буде спрямована на закупівлю зброї, а також на підтримку оборонної промисловості України та країн ЄС.

Росіяни збили власний літак над тимчасово окупованим Кримом

Росіяни вночі 17 жовтня збили власний військовий літак під час роботи протиповітряної оборони по дронах.