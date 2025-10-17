Комітет Ради рекомендував ухвалити бюджет-2026 у першому читанні, але з низкою правок
Бюджетний комітет рекомендував розглянути держбюджет на 2026 рік у першому читанні. Голосування може відбутися наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову бюджетного комітету Ради Роксолану Підласу у Facebook.
За словами Підласи, держбюджет можуть розглянути в першому читанні 21-22 жовтня. Водночас комітет підготував низку правок.
Оборонна сфера
Комітет пропонує розглянути можливість збільшення видатків на озброєння для ЗСУ, а також додаткове фінансування підрозділу "Альфа" СБУ та Служби зовнішньої розвідки.
Освіта
Рекомендовано розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи, щоб заплановане підвищення на 50% стало відчутним.
Також комітет пропонує поетапно підвищити оплату праці викладачів вишів з 1 січня 2026 року та спрямувати 500 млн гривень на зміцнення матеріально-технічної бази переміщених університетів із прифронтових територій.
Охорона здоров'я
Пропоновані правки передбачають виділення додаткових коштів на закупівлю ліків для пацієнтів з ахондроплазією, аутоімунними та нейром'язовими захворюваннями.
Крім того, пропонується передати МОЗ управління публічними інвестиційними проєктами у сфері медицини та збільшити їх фінансування на 500 млн гривень.
Місцеві бюджети
Комітет пропонує враховувати чисельність населення за даними Держстату і кількість ВПО - за даними Мінсоцполітики при розрахунку горизонтального вирівнювання на 2026 рік.
Також пропонується врегулювати питання різниці в тарифах і розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового) до бюджетів громад.
Соціальна сфера
Рекомендовано підготувати законопроєкт про спеціальні пенсії з єдиними правилами виходу та індексації, а також збільшити видатки на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
Підтримка бізнесу
Серед ініціатив - виділити щонайменше 2 млрд гривень на гуманітарне розмінування сільгоспземель, передбачити 1 млрд гривень на компенсацію майнових втрат бізнесу через війну, а також збільшити грантові програми для фермерів, ветеранів і підприємців.
Проєкт держбюджету-2026
Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2026 рік 15 вересня.
У документі передбачено видатки в розмірі 4,8 трлн гривень, що на 415 млрд гривень більше, ніж у поточному році.
Дохідна частина оцінюється в 2,83 трлн гривень, що на 18,8% вище за показник 2025 року, а дефіцит бюджету очікується на рівні до 18,4% ВВП.
Згідно з прогнозом, економіка України 2026 року зросте на 2,4%, водночас інфляція становитиме приблизно 9,9%.
Ключовим напрямком бюджету залишається сфера оборони та безпеки. На неї заплановано виділити 2,8 трлн гривень.