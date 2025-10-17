ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Комітет Ради рекомендував ухвалити бюджет-2026 у першому читанні, але з низкою правок

Київ, П'ятниця 17 жовтня 2025 17:27
UA EN RU
Комітет Ради рекомендував ухвалити бюджет-2026 у першому читанні, але з низкою правок Ілюстративне фото: Рада розгляне держбюджет-2026 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бюджетний комітет рекомендував розглянути держбюджет на 2026 рік у першому читанні. Голосування може відбутися наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову бюджетного комітету Ради Роксолану Підласу у Facebook.

За словами Підласи, держбюджет можуть розглянути в першому читанні 21-22 жовтня. Водночас комітет підготував низку правок.

Оборонна сфера

Комітет пропонує розглянути можливість збільшення видатків на озброєння для ЗСУ, а також додаткове фінансування підрозділу "Альфа" СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Освіта

Рекомендовано розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи, щоб заплановане підвищення на 50% стало відчутним.

Також комітет пропонує поетапно підвищити оплату праці викладачів вишів з 1 січня 2026 року та спрямувати 500 млн гривень на зміцнення матеріально-технічної бази переміщених університетів із прифронтових територій.

Охорона здоров'я

Пропоновані правки передбачають виділення додаткових коштів на закупівлю ліків для пацієнтів з ахондроплазією, аутоімунними та нейром'язовими захворюваннями.

Крім того, пропонується передати МОЗ управління публічними інвестиційними проєктами у сфері медицини та збільшити їх фінансування на 500 млн гривень.

Місцеві бюджети

Комітет пропонує враховувати чисельність населення за даними Держстату і кількість ВПО - за даними Мінсоцполітики при розрахунку горизонтального вирівнювання на 2026 рік.

Також пропонується врегулювати питання різниці в тарифах і розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового) до бюджетів громад.

Соціальна сфера

Рекомендовано підготувати законопроєкт про спеціальні пенсії з єдиними правилами виходу та індексації, а також збільшити видатки на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Підтримка бізнесу

Серед ініціатив - виділити щонайменше 2 млрд гривень на гуманітарне розмінування сільгоспземель, передбачити 1 млрд гривень на компенсацію майнових втрат бізнесу через війну, а також збільшити грантові програми для фермерів, ветеранів і підприємців.

Проєкт держбюджету-2026

Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2026 рік 15 вересня.

У документі передбачено видатки в розмірі 4,8 трлн гривень, що на 415 млрд гривень більше, ніж у поточному році.

Дохідна частина оцінюється в 2,83 трлн гривень, що на 18,8% вище за показник 2025 року, а дефіцит бюджету очікується на рівні до 18,4% ВВП.

Згідно з прогнозом, економіка України 2026 року зросте на 2,4%, водночас інфляція становитиме приблизно 9,9%.

Ключовим напрямком бюджету залишається сфера оборони та безпеки. На неї заплановано виділити 2,8 трлн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет Верховна рада
Новини
Тактика випаленої землі: як Росія б’є по енергосистемі та чи буде світло взимку
Тактика випаленої землі: як Росія б’є по енергосистемі та чи буде світло взимку
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить