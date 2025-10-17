Комітет Ради рекомендував ухвалити бюджет-2026 у першому читанні, але з низкою правок

Бюджетний комітет рекомендував розглянути держбюджет на 2026 рік у першому читанні. Голосування може відбутися наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову бюджетного комітету Ради Роксолану Підласу у Facebook .

За словами Підласи, держбюджет можуть розглянути в першому читанні 21-22 жовтня. Водночас комітет підготував низку правок.

Оборонна сфера

Комітет пропонує розглянути можливість збільшення видатків на озброєння для ЗСУ, а також додаткове фінансування підрозділу "Альфа" СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Освіта

Рекомендовано розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи, щоб заплановане підвищення на 50% стало відчутним.

Також комітет пропонує поетапно підвищити оплату праці викладачів вишів з 1 січня 2026 року та спрямувати 500 млн гривень на зміцнення матеріально-технічної бази переміщених університетів із прифронтових територій.

Охорона здоров'я

Пропоновані правки передбачають виділення додаткових коштів на закупівлю ліків для пацієнтів з ахондроплазією, аутоімунними та нейром'язовими захворюваннями.

Крім того, пропонується передати МОЗ управління публічними інвестиційними проєктами у сфері медицини та збільшити їх фінансування на 500 млн гривень.

Місцеві бюджети

Комітет пропонує враховувати чисельність населення за даними Держстату і кількість ВПО - за даними Мінсоцполітики при розрахунку горизонтального вирівнювання на 2026 рік.

Також пропонується врегулювати питання різниці в тарифах і розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового) до бюджетів громад.

Соціальна сфера

Рекомендовано підготувати законопроєкт про спеціальні пенсії з єдиними правилами виходу та індексації, а також збільшити видатки на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Підтримка бізнесу

Серед ініціатив - виділити щонайменше 2 млрд гривень на гуманітарне розмінування сільгоспземель, передбачити 1 млрд гривень на компенсацію майнових втрат бізнесу через війну, а також збільшити грантові програми для фермерів, ветеранів і підприємців.