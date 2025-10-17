Росіяни збили власний літак над тимчасово окупованим Кримом
Росіяни вночі збили власний військовий літак під час роботи протиповітряної оборони по дронах. Про катастрофу наразі збирають всю інформацію.
Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Апострофа".
"Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак вони сьогодні над Кримом. Боротьба триває. У Криму зараз збирають всю інформацію", - заявив Плетенчук.
Він також зазначив, що після нічних ударів по тимчасово окупованому півострову, почалась пожежа на ще одній нафтобазі росіян.
Удари по військових об'єктах у Криму
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 17 жовтня, у Сімферополі та Сімферопольському районі пролунали два потужні вибухи. У Гвардійському горить нафтобаза.
За попередньою інформацією, у Гвардійському постраждала нафтобаза, що належить мережі автозаправок ATAN. Вона входить до компанії ТОВ "Кедр", що володіє найбільшою мережею АЗК у Криму, а також мережею складів і парком бензовозів.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, у ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Росіяни поскаржились на атаку невідомих дронів. Місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням у Сімферополі та у Феодосії. Могло бути влучання у Сімферопольську ТЕС.
Саме з Гвардійського окупанти запускають "Шахеди" по Україні. Відомо, що там також розташовані склади з російськими дронами.
Також у ніч на 6 жовтня Сили оборони України вразили потужності Морського нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії. Нафтопереливний комплекс горів дві доби поспіль.