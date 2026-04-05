Зеленський зустрівся з президентом Сирії: домовилися працювати у сфері безпеки та економіки

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. За результатами зустрічі між країнами є домовленості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

За словами Зеленського, Україна та Сирія домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки у можливостей для розвитку "нашим суспільствам". Також сторони обговорили низку питань і мають інтерес до обміну досвідом.

"Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей", - поінформував президент.

Окрім того, сторони торкнулися теми ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції. В цьому контексті лідери обговорили спільні можливості країн посилити в усьому регіоні.

"Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались", - додав Зеленський.