Зеленський: Україна і Туреччина планують будувати газову інфраструктуру

19:37 04.04.2026 Сб
2 хв
Країни домовились про безпекову співпрацю та обговорили майбутні проєкти
aimg Едуард Ткач
Зеленський: Україна і Туреччина планують будувати газову інфраструктуру Фото: Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де провів зустріч з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони домовилися про співпрацю держави і обговорили майбутні плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського президента.

За словами Зеленського, він обговорив з Ердоганом відносини між двома країнами, ситуацію в Європі та на Близькому Сході.

"Важливо, щоб спільні й скоординовані дії посилювали захист життя та дозволяли дати більше безпеки народам у кожній частині світу", - наголосив президент

За результатами зустрічі сторони домовились про нові кроки в безпековому співробітництві. В першу чергу мова про ті речі, якими Україна може підтримати Туреччину, а саме: експертиза, технології і досвід. Найближчим днями команди фіналізують деталі.

Окрім того, лідери країн обговорили майбутні проєкти у газовій сфері

"Обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ", - уточнив Зеленський.

Резюмуючи український лідер висловив слова подяки президенту і народу Туреччини за підтримку незалежності і територіальної цілісності України.

Україна та газ

Нагадаємо, кілька днів тому джерела РБК-Україна повідомили, що Україна планує перенести період активного імпорту газу для наповнення сховищ на другу половину року. Причиною цього стало різке подорожчання енергоресурсів через війну в Ірані.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль нещодавно повідомив, що Україна та Болгарія домовилися про розвиток "Вертикального газового коридору", що дозволить істотно розширити обсяги природного газу.

Також ми писали, що у влади є приблизно півроку, щоб підготуватися до нового опалювального сезону. Чому лише стільки часу — читайте в матеріалі РБК-Україна.

Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої