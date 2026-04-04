Зеленський: Україна і Туреччина планують будувати газову інфраструктуру
Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де провів зустріч з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони домовилися про співпрацю держави і обговорили майбутні плани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського президента.
За словами Зеленського, він обговорив з Ердоганом відносини між двома країнами, ситуацію в Європі та на Близькому Сході.
"Важливо, щоб спільні й скоординовані дії посилювали захист життя та дозволяли дати більше безпеки народам у кожній частині світу", - наголосив президент
За результатами зустрічі сторони домовились про нові кроки в безпековому співробітництві. В першу чергу мова про ті речі, якими Україна може підтримати Туреччину, а саме: експертиза, технології і досвід. Найближчим днями команди фіналізують деталі.
Окрім того, лідери країн обговорили майбутні проєкти у газовій сфері
"Обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ", - уточнив Зеленський.
Резюмуючи український лідер висловив слова подяки президенту і народу Туреччини за підтримку незалежності і територіальної цілісності України.
Україна та газ
Нагадаємо, кілька днів тому джерела РБК-Україна повідомили, що Україна планує перенести період активного імпорту газу для наповнення сховищ на другу половину року. Причиною цього стало різке подорожчання енергоресурсів через війну в Ірані.
Також міністр енергетики Денис Шмигаль нещодавно повідомив, що Україна та Болгарія домовилися про розвиток "Вертикального газового коридору", що дозволить істотно розширити обсяги природного газу.
Також ми писали, що у влади є приблизно півроку, щоб підготуватися до нового опалювального сезону. Чому лише стільки часу — читайте в матеріалі РБК-Україна.