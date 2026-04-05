Зеленский встретился с президентом Сирии: договорились работать в сфере безопасности и экономики

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По результатам встречи между странами есть договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По словам Зеленского, Украина и Сирия договорились работать вместе, чтобы дать больше безопасности у возможностей для развития "нашим обществам". Также стороны обсудили ряд вопросов и имеют интерес к обмену опытом.

"Обсудили ситуацию в регионе и перспективы по ее изменению к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным и безопасностным опытом. Спасибо за слова уважения к нашим людям", - проинформировал президент.

Кроме того, стороны затронули тему роли Украины как надежного поставщика продовольственной продукции. В этом контексте лидеры обсудили совместные возможности стран усилить во всем регионе.

"Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы имеет Сирия сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались", - добавил Зеленский.