Зеленский встретился с президентом Сирии: договорились работать в сфере безопасности и экономики

18:10 05.04.2026 Вс
Страны имеют большой интерес к обмену военным опытом и опытом в области безопасности
aimg Эдуард Ткач
Зеленский встретился с президентом Сирии: договорились работать в сфере безопасности и экономики Фото: Ахмед аш-Шараа и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. По результатам встречи между странами есть договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Читайте также: Зеленский поддержал ордер на арест Асада и напомнил, с кем тот скрывается в Москве

По словам Зеленского, Украина и Сирия договорились работать вместе, чтобы дать больше безопасности у возможностей для развития "нашим обществам". Также стороны обсудили ряд вопросов и имеют интерес к обмену опытом.

"Обсудили ситуацию в регионе и перспективы по ее изменению к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным и безопасностным опытом. Спасибо за слова уважения к нашим людям", - проинформировал президент.

Кроме того, стороны затронули тему роли Украины как надежного поставщика продовольственной продукции. В этом контексте лидеры обсудили совместные возможности стран усилить во всем регионе.

"Очень хорошо понимаем, какие энергетические и инфраструктурные вызовы имеет Сирия сейчас. Готовы работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались", - добавил Зеленский.

Зеленский на Ближнем Востоке

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Сирию. Он отметил, что Украина продолжает свою активную дипломатию ради "реальной безопасности и экономического взаимодействия". Глава государства анонсировал, что впереди важные встречи и подготовлено несколько содержательных форматов.

Также мы сообщали, что вчера Зеленский находился с визитом в Турции, где встретился с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, а также обсудили шаги по реализации проектов по развитию газовой инфраструктуры.

Кроме того, Эрдоган сказал, что Турция готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Больше по теме:
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света