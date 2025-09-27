ua en ru
Зеленський підтримав ордер на арешт Асада і нагадав, з ким той ховається в Москві

Субота 27 вересня 2025 18:52
Зеленський підтримав ордер на арешт Асада і нагадав, з ким той ховається в Москві Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський підтримав ордер на арешт колишнього президента Сирії Башара Асада. Також він згадав і інших осіб, які переховуються з ним у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Вітаємо виданий Сирією ордер на арешт колишнього президента Башара Асада й підтримуємо всі зусилля з притягнення його до відповідальності. З грудня минулого року він переховується в Москві разом з колишньою українською та іншою злочинною верхівкою", - заявив Зеленський.

Він назвав показовим те, що найвідоміші вбивці і злочинці світу "переховуються від правосуддя в столиці безкарності".

Також Зеленський підкреслив, що Росія приховує як свої власні злочини, так і злочини інших. І єдиний шлях покласти край безкарності - це "тиск, колективні дії та забезпечення відповідальності за всі злочини".

"Ми вдячні всім у світі, хто допомагає зміцнювати міжнародне право й відбудовувати країни після того, як Башар Асад й інші покидьки залишили їх у руїнах", - резюмував президент України.

Ордер на арешт Асада і повернення Сирії на міжнародну арену

Нагадаємо, в суботу 27 вересня Мін'юст Сирії видав ордер на арешт колишнього президента країни Башара Асада, який після падіння свого режиму в грудні 2024 року втік до Росії.

Зокрема, бойовики ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" та інші опозиційні сили провели серію наступальних операцій і встановили контроль над містами країни, включаючи столицю Дамаск.

У зв'язку з цим режим Асада впав, а він разом з родиною втік до РФ, прихопивши багато награбованого за роки при владі.

Починаючи з січня 2025 року тимчасовим президентом став лідер опозиціонерів Ахмед аль-Шараа. Він заявив, що відновить демократичні інститути країни і організує вибори протягом 5 років. Зокрема, вибори до парламенту відбудуться вже в жовтні.

Також ми писали, що в результаті зміни влади президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, які діяли щодо країни починаючи з 2004 року.

Крім того, днями Україна і Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

