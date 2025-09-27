Зеленський підтримав ордер на арешт Асада і нагадав, з ким той ховається в Москві

Президент України Володимир Зеленський підтримав ордер на арешт колишнього президента Сирії Башара Асада. Також він згадав і інших осіб, які переховуються з ним у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Вітаємо виданий Сирією ордер на арешт колишнього президента Башара Асада й підтримуємо всі зусилля з притягнення його до відповідальності. З грудня минулого року він переховується в Москві разом з колишньою українською та іншою злочинною верхівкою", - заявив Зеленський.

Він назвав показовим те, що найвідоміші вбивці і злочинці світу "переховуються від правосуддя в столиці безкарності".

Також Зеленський підкреслив, що Росія приховує як свої власні злочини, так і злочини інших. І єдиний шлях покласти край безкарності - це "тиск, колективні дії та забезпечення відповідальності за всі злочини".

"Ми вдячні всім у світі, хто допомагає зміцнювати міжнародне право й відбудовувати країни після того, як Башар Асад й інші покидьки залишили їх у руїнах", - резюмував президент України.