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Зеленський зустрівся з канадськими бізнесменами у Торонто

Торонто, Субота 23 вересня 2023 10:35
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Зеленський зустрівся з канадськими бізнесменами у Торонто Фото: прем'єр Канади Джастін Трюдо і президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канадським бізнесом. Зустріч пройшла у Торонто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зустріч відбулася у п'ятницю, 22 вересня, у канадському Торонто. На зустрічі також був присутній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Головною темою зустрічі було інвестування в Україну для відновлення під час та після війни.

"Ми дуже зацікавлені у вашому приході в Україну, дуже зацікавлені у відновленні України - це те, чого ми сьогодні потребуємо. Це всі напрями, у яких ви сильні. Ми дуже зацікавлені у вашій роботі, бізнесі та технологіях", - зазначив Зеленський.

Візит Зеленського в США та Канаду

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він взяв участь у Генасамблеї ООН, на полях якої провів низку зустрічей.

Після цього Зеленський відвідав Вашингтон. Глава нашої держави зустрівся американським президентом Джо Байденом, а також конгресменами. Після США український лідер прибув до Канади, де вже зустрівся з прем'єром Джастіном Трюдо.

За результатами візитів Зеленського і США, і Канада оголосили про виділення нових пакетів військової допомоги.

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Володимир Зеленський Канада Джастін Трюдо бизнес
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