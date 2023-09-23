Зеленский встретился с канадскими бизнесменами в Торонто

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Встреча прошла в пятницу, 22 сентября, в канадском Торонто. На встрече также присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Главной темой встречи было инвестирование в Украину для восстановления во время и после войны.

"Мы очень заинтересованы в вашем приходе в Украину, очень заинтересованы в восстановлении Украины - это то, в чем мы сегодня нуждаемся. Это все направления, в которых вы сильны. Мы очень заинтересованы в вашей работе, бизнесе и технологиях", - отметил Зеленский.

Визит Зеленского в США и Канаду

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Он принял участие в Генассамблее ООН, на полях которой провел ряд встреч.

После этого Зеленский посетил Вашингтон. Глава государства встретился американским президентом Джо Байденом, а также конгрессменами. После США украинский лидер прибыл в Канаду, где встретился с премьером Джастином Трюдо.

По результатам визитов Зеленского и США и Канада объявили о выделении новых пакетов военной помощи.

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