Зеленський прибув до Вашингтона, проведе важливі переговори

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона у четвер, 21 вересня. Глава держави проведе у столиці США важливі переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

"Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України - серед топових питань", - зазначив президент.

Зеленський додав, що для програшу Росії у війні Україні потрібно більше ППО, підтримки на передовій, а також більше санкцій проти РФ.

Також глава держави відреагував на сьогодні масований обстріл України російськими окупантами.

"Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату", - додав він.

Закордонний тур Зеленського

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він взяв участь у Генасамблеї ООН, на полях якої провів низку зустрічей.

Сьогодні Зеленський розпочав візит до Вашингтону. Очікується, що глава нашої держави зустрінеться з американським президентом Джо Байденом, а також має завітати на Капітолійський пагорб, де знаходиться Конгрес США.

За даними ЗМІ, президент України також вперше з початку повномасштабної війни полетить до Канади.

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