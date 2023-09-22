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Оборонні потреби ЗСУ і не тільки: Зеленський провів переговори з Трюдо

Оттава, П'ятниця 22 вересня 2023 20:14
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Оборонні потреби ЗСУ і не тільки: Зеленський провів переговори з Трюдо Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр Канади Джастін Трюдо (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Сторони, зокрема, обговорили оборонні потреби українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

За його словами, переговори з главою канадського уряду були, як завжди, плідними.

"Серед основних питань - оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави, економічна та інвестиційна співпраця", - додав Зеленський.

Візит Зеленського до США та Канади

Нагадаємо, 18 вересня президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом в США. Він відвідав українських військових, які проходять реабілітацію та лікування в американських лікарнях.

Також глава держави виступив на засіданнях Генеральної асамблеї ООН та Ради безпеки ООН.

Він провів низку двосторонніх зустрічей, у тому числі з президентом США Джо Байденом, президентом Бразилії Лулою да Сілвою, прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Вже сьогодні, 22 вересня, Зеленський прибув до Канади.

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