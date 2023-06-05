Зеленський зустрівся з головою МЗС Британії: обговорили очікування України від літнього саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Британії Джеймсом Клеверлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Під час зустрічі Зеленський та Клеверлі обговорили важливі актуальні питання:

очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі,

просування української формули миру та підготовку Глобального саміту з її реалізації,

Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.

Зеленський подякував Британії, яка надавала і продовжує надавати підтримку Україні.

Зазначимо, що це вже не перший візит Клеверлі в Україну. Він приїжджав до Києва у листопаді 2022 року. Тоді голова МЗС Британії провів низку зустрічей, зокрема із Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Співпраця України з Британією

Зазначимо, що Британія - одна з країн-союзників, які найбільше підтримує Україну у протистоянні російській агресії.

Так, нещодавно Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які наші бійці вже використовують на фронті.

До того ж саме Британія разом із Нідерландами очолили створення коаліції винищувачів для України, після чого їх підтримала ще низка країн. Окрім цього, Британія може стати першою країною, яка запустить програму підготовки українських пілотів на F-16.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна розуміє, що зможе приєднатися до НАТО лише після завершення бойових дій. Проте країна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до НАТО та "графік вступу" на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройде у липні.

При цьому Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які, втім, не можуть бути альтернативою членству.

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