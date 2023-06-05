ua ru
Пн, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зустрівся з головою МЗС Британії: обговорили очікування України від літнього саміту НАТО

Новость на русском →
Київ, Понеділок 05 червня 2023 17:37
Зеленський зустрівся з головою МЗС Британії: обговорили очікування України від літнього саміту НАТО Архівне фото: Володимир Зеленський та Джеймс Клеверлі (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Британії Джеймсом Клеверлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Під час зустрічі Зеленський та Клеверлі обговорили важливі актуальні питання:

  • очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі,
  • просування української формули миру та підготовку Глобального саміту з її реалізації,
  • Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України.

Зеленський подякував Британії, яка надавала і продовжує надавати підтримку Україні.

Зазначимо, що це вже не перший візит Клеверлі в Україну. Він приїжджав до Києва у листопаді 2022 року. Тоді голова МЗС Британії провів низку зустрічей, зокрема із Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Співпраця України з Британією

Зазначимо, що Британія - одна з країн-союзників, які найбільше підтримує Україну у протистоянні російській агресії.

Так, нещодавно Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які наші бійці вже використовують на фронті.

До того ж саме Британія разом із Нідерландами очолили створення коаліції винищувачів для України, після чого їх підтримала ще низка країн. Окрім цього, Британія може стати першою країною, яка запустить програму підготовки українських пілотів на F-16.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна розуміє, що зможе приєднатися до НАТО лише після завершення бойових дій. Проте країна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до НАТО та "графік вступу" на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройде у липні.

При цьому Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які, втім, не можуть бути альтернативою членству.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Великобританія
NEWS
Скільки ракет залишилось у Росії: нові дані
Скільки ракет залишилось у Росії: нові дані
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет