Прем'єри Британії та Нідерландів працюватимуть над коаліцією із закупівлі F-16 для України
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак провів переговори зі своїм нідерландським колегою Марком Рютте. Чиновники домовилися працювати над створенням коаліції із закупівлі F-16 для України.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's, про це заявив прессекретар глави британського уряду.
"Прем'єр-міністр Сунак та прем'єр-міністр Рютте домовилися, що вони працюватимуть над створенням (міжнародної) коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку у всьому, від навчання до закупівлі винищувачів F-16", - зазначив прессекретар.
При цьому, за його словами, лідери погодились з важливістю надання союзниками довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки, щоб гарантувати, що країна зможе стримувати майбутні напади.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія вже цього літа почне навчати українських пілотів.
Також ми писали, що, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, його країна може розпочати навчання українських пілотів на західних винищувачах вже зараз.
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