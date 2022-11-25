Глава МЗС Британії вперше прибув до Києва

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вперше прибув в Україну. Він проведе у Києві ряд зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Глава МЗС прибув до Києва у четвер, 24 листопада. Клеверлі сьогодні зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, міністр анонсував новий пакет допомоги Україні. Британія надасть Україні 24 карети швидкої допомоги, 11 машин екстреної допомоги, враховуючи 6 броньованих авто.

Також Україна отримає 3 млн фунтів стерлінгів для відновлення інфраструктури, зокрема шкіл та притулків, які були зруйновані з початку війни. Також кошти Британії будуть спрямовані на підтримку жертв сексуальних насильств, які постраждалих під час вторгнення РФ.

"Слова не втримають світло цієї зими. Слова не захистять від російських ракет. Великобританія не просто говорить про Україну, ми надаємо конкретну підтримку для захисту України" - написав британський міністр у своєму Twitter.

Нагадаємо, що Клеверлі прибув в Україну після недавнього візиту прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака. Візит очільника британського МЗС проводиться з високим рівнем безпеки.

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