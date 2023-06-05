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Зеленский встретился с главой МИД Британии: обсудили ожидания Украины от летнего саммита НАТО

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Киев, Понедельник 05 июня 2023 17:37
Зеленский встретился с главой МИД Британии: обсудили ожидания Украины от летнего саммита НАТО Фото: Владимир Зеленский и Джеймс Клеверли (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Британии Джеймсом Клеверли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

В ходе встречи Зеленский и Клеверли обсудили важные актуальные вопросы:

  • ожидания Украины от саммита НАТО в Вильнюсе,
  • продвижение украинской формулы мира и подготовку Глобального саммита по ее реализации,
  • Лондонскую международную конференции по восстановлению Украины.

Зеленский поблагодарил Британию, которая оказывала и продолжает оказывать поддержку Украине.

Это уже не первый визит Клеверли в Украину. Он приезжал в Киев в ноябре 2022 года. Тогда глава МИД Британии провел ряд встреч, в том числе с Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Сотрудничество Украины с Британией

Отметим, что Британия - одна из стран-союзников, которые больше всех поддерживаюют Украину в противостоянии российской агрессии.

Так, недавно Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые наши бойцы уже используют на фронте.

К тому же, именно Британия вместе с Нидерландами возглавили создание коалиции истребителей для Украины, после чего их поддержал еще ряд стран. Кроме того, Британия может стать первой страной, которая запустит программу подготовки украинских пилотов на F-16.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после боевых действий. Однако страна хочет получить политическое решение о поддержке вступления в НАТО и "график вступления" на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле.

При этом Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые, однако, не могут быть альтернативой членству.

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