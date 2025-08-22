Зеленський про зустріч із Путіним: давайте говорити про дату і місце

Україна не хоче висувати додаткових умов для початку діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним та очікує на узгодження конкретної дати й місця зустрічі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Він зазначив, що розмовляв з президентом США Дональдом Трампом про тристоронню зустріч, яка потрібна.
"Потім у нього був зв'язок з російською стороною. Він сказав, давайте спочатку зробимо двосторонній трек, і це пропозиція росіян, він сказав, а потім тристоронній", - розповів Зеленський.
Президент додав, що готовий до зустрічі з Путіним.
"Я не хочу, щоб ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни. Тому я сказав, ми готові", - підкреслив він.
Зеленський додав, що Україна готова підтримати двосторонню, а потім і тристоронню зустрічі.
"Якщо президент Трамп говорить, що саме в такому форматі ми можемо далі говорити, ми готові підтримати двосторонній трек, а потім тристоронній. Давайте говорити про дату і говорити про місце. Це все, що є на цей час у мене", - заявив він.
Ідея двосторонньої зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним з’явилася після того, як минулого тижня Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором на Алясці, а згодом прийняв у Білому домі українського президента та європейських лідерів.
Спершу розглядали формат тристоронніх перемовин, однак після саміту у Вашингтоні Трамп запропонував, щоб Зеленський і Путін зустрілися сам на сам. За даними ЗМІ, Кремль пропонував провести переговори в Москві, але Київ відмовився. Білий дім натомість розглядав варіант Будапешта, утім офіційного підтвердження цього поки немає.
Зеленський наголошує, що зустріч можлива лише на нейтральній території - наприклад, в Австрії, Швейцарії чи Туреччині. У Росії ж заявили, що саміт може відбутися тільки після узгодження всіх ключових питань, і наразі сторони до цього ще не наблизилися.
Український президент переконаний: Путін намагається уникнути переговорів на рівні лідерів.