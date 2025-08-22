UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський про зустріч із Путіним: давайте говорити про дату і місце

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна не хоче висувати додаткових умов для початку діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним та очікує на узгодження конкретної дати й місця зустрічі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що розмовляв з президентом США Дональдом Трампом про тристоронню зустріч, яка потрібна.

"Потім у нього був зв'язок з російською стороною. Він сказав, давайте спочатку зробимо двосторонній трек, і це пропозиція росіян, він сказав, а потім тристоронній", - розповів Зеленський.

Президент додав, що готовий до зустрічі з Путіним.

"Я не хочу, щоб ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни. Тому я сказав, ми готові", - підкреслив він.

Зеленський додав, що Україна готова підтримати двосторонню, а потім і тристоронню зустрічі.

"Якщо президент Трамп говорить, що саме в такому форматі ми можемо далі говорити, ми готові підтримати двосторонній трек, а потім тристоронній. Давайте говорити про дату і говорити про місце. Це все, що є на цей час у мене", - заявив він. 

Зустріч Зеленського та Путіна

Ідея двосторонньої зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним з’явилася після того, як минулого тижня Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором на Алясці, а згодом прийняв у Білому домі українського президента та європейських лідерів.

Спершу розглядали формат тристоронніх перемовин, однак після саміту у Вашингтоні Трамп запропонував, щоб Зеленський і Путін зустрілися сам на сам. За даними ЗМІ, Кремль пропонував провести переговори в Москві, але Київ відмовився. Білий дім натомість розглядав варіант Будапешта, утім офіційного підтвердження цього поки немає.

Зеленський наголошує, що зустріч можлива лише на нейтральній території - наприклад, в Австрії, Швейцарії чи Туреччині. У Росії ж заявили, що саміт може відбутися тільки після узгодження всіх ключових питань, і наразі сторони до цього ще не наблизилися.

Український президент переконаний: Путін намагається уникнути переговорів на рівні лідерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниЗустріч Зеленського та Путіна