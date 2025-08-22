Зеленський про зустріч із Путіним: давайте говорити про дату і місце

Він зазначив, що розмовляв з президентом США Дональдом Трампом про тристоронню зустріч, яка потрібна.

"Потім у нього був зв'язок з російською стороною. Він сказав, давайте спочатку зробимо двосторонній трек, і це пропозиція росіян, він сказав, а потім тристоронній", - розповів Зеленський.

Президент додав, що готовий до зустрічі з Путіним.

"Я не хочу, щоб ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни. Тому я сказав, ми готові", - підкреслив він.

Зеленський додав, що Україна готова підтримати двосторонню, а потім і тристоронню зустрічі.

"Якщо президент Трамп говорить, що саме в такому форматі ми можемо далі говорити, ми готові підтримати двосторонній трек, а потім тристоронній. Давайте говорити про дату і говорити про місце. Це все, що є на цей час у мене", - заявив він.