Зеленский о встрече с Путиным: давайте говорить о дате и месте

Он отметил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом о трехсторонней встрече, которая нужна.

"Потом у него была связь с российской стороной. Он сказал, давайте сначала сделаем двусторонний трек, и это предложение россиян, он сказал, а потом трехсторонний", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что готов к встрече с Путиным.

"Я не хочу, чтобы мы ставили какие-либо условия, которые потом кто-то будет использовать как преграды к окончанию войны. Поэтому я сказал, мы готовы", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина готова поддержать двустороннюю, а затем и трехстороннюю встречи.

"Если президент Трамп говорит, что именно в таком формате мы можем дальше говорить, мы готовы поддержать двусторонний трек, а затем трехсторонний. Давайте говорить о дате и говорить о месте. Это все, что есть на данный момент у меня", - заявил он.