Зеленський зробив заяву про подальші плани армії РФ

Російські війська не готуються зупинятись, тому Україні треба продовжувати посилювати своє військо, зокрема й протиповітряну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Російська армія не готується зупинитись – вони готуються воювати й надалі. І реально на захист життя працює лише наша сила, а це означає, що потрібно і надалі підтримувати та посилювати Україну", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, посилення ППО, пакети підтримки стійкості та відповідальність Росії за те, що робиться, – це обовʼязкові передумови захисту життя.

"Безпека повинна бути, щоб був мир. Дякую всім, хто саме так діє та реально допомагає Україні", - додав президент України.