Зеленський зробив заяву про подальші плани армії РФ

Середа 11 лютого 2026 11:23
UA EN RU
Зеленський зробив заяву про подальші плани армії РФ Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська не готуються зупинятись, тому Україні треба продовжувати посилювати своє військо, зокрема й протиповітряну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Зеленський взявся за ППО: в областях повністю перебудовують команди

"Російська армія не готується зупинитись – вони готуються воювати й надалі. І реально на захист життя працює лише наша сила, а це означає, що потрібно і надалі підтримувати та посилювати Україну", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, посилення ППО, пакети підтримки стійкості та відповідальність Росії за те, що робиться, – це обовʼязкові передумови захисту життя.

"Безпека повинна бути, щоб був мир. Дякую всім, хто саме так діє та реально допомагає Україні", - додав президент України.

Росія готує новий наступ?

Нагадаємо, вчора, 10 лютого, у західних медіа з’явилися повідомлення про можливу підготовку Росією наступальних дій на півдні України у весняно-літній період. Для реалізації цих планів Кремль має намір задіяти стратегічні резерви, формування яких триває з минулого року.

Однак українська сторона наголошує, що плани ворога давно відомі, а Сили оборони вживають заходів для їх зриву.

Також повідомлялось, що окупанти останнім часом активно перекидають на Оріхівський напрямок свої "елітні" повітряно-десантні підрозділи, що може свідчити про значні втрати ворога на цій ділянці фронту.

За словами військових, противник уже тривалий час накопичує особовий склад на передових позиціях для підготовки штурмів у напрямку Оріхова – одного з ключових напрямків, де РФ планує посилити наступ у 2026 році.

