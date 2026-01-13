ua en ru
Вт, 13 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Де загостриться фронт на півдні. В Силах оборони розкрили плани ворога

Україна, Вівторок 13 січня 2026 20:03
UA EN RU
Де загостриться фронт на півдні. В Силах оборони розкрили плани ворога Фото: Сили оборони очікують загострення ситуації в напрямку Оріхова (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко, Уляна Безпалько

Російські окупанти збирають особовий склад на передових позиціях для того, щоб розпочати штурмові дії в напрямку Оріхова.

Про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів в коментарі РБК-Україна.

Він заявив, що ще одна ділянка лінії бойового зіткнення розташована поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка і Мала Токмачка.

"Там, за даними нашої розвідки, противник намагається зібрати певну кількість особового складу на передових позиціях для того, щоб розпочати в майбутньому штурмові дії в напрямку Оріхова", - сказав Волошин.

За його словами, українська розвідка повідомила про отримання противником завдання просуватися далі в глибину оборони України і вийти на околиці Оріхова. Тому Сили оборони очікують загострення там ситуації за декілька днів.

"Крім того, за даними нашої розвідки, ворог збирає і зосереджує особовий склад в населеному пункті Білогір'я. Цей населений пункт знаходиться між Гуляйполем і Оріховим. З цього можна зробити висновок, що на цій ділянці фронту ворог також намагатиметься проводити штурмові дії", - зазначив речник Сил оборони Півдня.

Волошин додав, що росіяни також активно обстрілюють і завдають ударів по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення.

"Йдеться про такі населені пункти, як Оріхів, Комишуваха, Верхня Терса. За минулу добу ми зафіксували два з половиною десятки ударів і обстрілів цих населених пунктів. Тобто цивільне населення також потерпає від ворожих ударів", - повідомив він.

Нагадаємо, Волошин розповів, що окупанти атакують позиції українських військ на околицях Гуляйполя - з півночі, півдня та заходу. За його словами, росіяни не можуть завести свої групи закріплення, а в самому місті тривають бої між штурмовими групами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році