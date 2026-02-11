Зеленский сделал заявление о дальнейших планах армии РФ

Российские войска не готовятся останавливаться, поэтому Украине надо продолжать усиливать свое войско, в том числе и противовоздушную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Российская армия не готовится остановиться - они готовятся воевать и дальше. И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это значит, что нужно и в дальнейшем поддерживать и усиливать Украину", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, усиление ПВО, пакеты поддержки устойчивости и ответственность России за то, что делается, - это обязательные предпосылки защиты жизни.

"Безопасность должна быть, чтобы был мир. Спасибо всем, кто именно так действует и реально помогает Украине", - добавил президент Украины.