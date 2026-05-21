Зеленський зробив заяву про керівництво Білорусі: мають бути у тонусі

Глава держави відвідав Славутич, де спілкувався з керівниками громад північних регіонів - Київської та Чернігівської областей. Йшлося про підтримку людей та посилення захисту.

"Це стосується і захисних споруд - фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково, також наші Сили оборони й безпеки, які є саме на цьому напрямку, - на Чернігів та Київ із території сусідів у Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що в України є спроможність для зміцнення та превентивної роботи щодо російських територій, звідки може бути загроза.

"Ми пам’ятаємо, що у 22-му році наступ був і з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно", - підкреслив президент.

Нагадаємо, 20 травня Зеленський повідомив, що у країни-агресорки є п’ять сценаріїв розширення війни на Чернігівсько-Київському напрямку. Він зазначив, що Україна збільшить сили на цьому напрямку з огляду на можливу загрозу.