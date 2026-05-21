UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський зробив заяву про керівництво Білорусі: мають бути у тонусі

18:35 21.05.2026 Чт
2 хв
Президент нагадав, як на початку війни був наступ і з білоруської території
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Керівництво Білорусі має бути в тонусі і відчувати, що у разі агресивних дій проти України будуть наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: РФ розглядає сценарії нападу на Україну з Білорусі та Брянської області, - Зеленський

Глава держави відвідав Славутич, де спілкувався з керівниками громад північних регіонів - Київської та Чернігівської областей. Йшлося про підтримку людей та посилення захисту.

"Це стосується і захисних споруд - фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково, також наші Сили оборони й безпеки, які є саме на цьому напрямку, - на Чернігів та Київ із території сусідів у Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що в України є спроможність для зміцнення та превентивної роботи щодо російських територій, звідки може бути загроза.

"Ми пам’ятаємо, що у 22-му році наступ був і з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно", - підкреслив президент.

Нагадаємо, 20 травня Зеленський повідомив, що у країни-агресорки є п’ять сценаріїв розширення війни на Чернігівсько-Київському напрямку. Він зазначив, що Україна збільшить сили на цьому напрямку з огляду на можливу загрозу.

Зазначимо, через це у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях сьогодні почалися масштабні безпекові заходи. Сили оборони та СБУ перевірятимуть громадян та виявлятимуть можливих диверсантів.

РБК-Україна також писало, що Росія активізувала спроби втягнути Білорусь у подальші військові дії проти України та контактувала з цього приводу з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийБілорусьСлавутичВійна в Україні