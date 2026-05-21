Зеленский сделал заявление о руководстве Беларуси: должны быть в тонусе

Глава государства посетил Славутич, где общался с руководителями громад северных регионов - Киевской и Черниговской областей. Речь шла о поддержке людей и усилении защиты.

"Это касается и защитных сооружений - фортификаций и прочего, усиление границы будет дополнительно, также наши Силы обороны и безопасности, которые есть именно на этом направлении, - на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых Россия очень хочет втянуть в эту войну больше, и из Брянской области", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что у Украины есть способность для укрепления и превентивной работы в отношении российских территорий, откуда может быть угроза.

"Мы помним, что в 22-м году наступление было и с территории Беларуси также. Мы не забудем этого. Украинские Силы обороны, Силы безопасности, наши разведки знают, какие угрозы и как отвечать, отвечать справедливо, безусловно", - подчеркнул президент.

Напомним, 20 мая Зеленский сообщил, что у страны-агрессора есть пять сценариев расширения войны на Черниговско-Киевском направлении. Он отметил, что Украина увеличит силы на этом направлении, учитывая возможную угрозу.