Зеленський зробив заяву про іноземний контингент в Україні після переговорів у США

"Ми говоримо про "коаліцію рішучих", ми будемо говорити про 30 країн, ми будемо розуміти, хто з цих країн що реально по факту може запропонувати. Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хто буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба, різні формати", - зазначив він.

Зеленський додав, що дехто з країн-учасників "коаліції рішучих" не має конституційного права для розміщення військ. Але водночас такі країни мають можливість фінансувати українське виробництво.



