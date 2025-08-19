Зеленский сделал заявление об иностранном контингенте в Украине после переговоров в США

Пока остается неизвестным вопрос о возможном размещении иностранного контингента в Украине. За это отвечает "коалиция решительных", в состав которой входят 30 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского по результатам переговоров в Белом доме.
"Мы говорим о "коалиции решительных", мы будем говорить о 30 странах, мы будем понимать, кто из этих стран что реально по факту может предложить. Кто-то, наверное, будет готов говорить о присутствии, кто будет говорить о разведке, кто-то о море, кто-то о безопасности неба, различные форматы", - отметил он.
Зеленский добавил, что некоторые из стран-участников "коалиции решительных" не имеют конституционного права для размещения войск. Но в то же время такие страны имеют возможность финансировать украинское производство.
Стоит отметить, что европейские лидеры для обеспечения гарантий безопасности для Украины создали "коалицию решительных". Перед визитом президента Владимира Зеленского в США состоялось заседание коалиции.
Тогда же "коалиция решительных" заявила о готовности развернуть силы сдерживания в Украине.
При этом в США также начали говорить о гарантиях безопасности для Украины. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что во время встречи Путина и Трампа на Аляске было достигнуто соглашение о гарантиях безопасности. По его словам, США и союзники могут предоставить Украине по принципу пятой статьи НАТО, но не в рамках Альянса.
Во время встречи с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что США будут привлечены к гарантиям безопасности. Он пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту" вместе с Европой.
По словам президента Украины, детали гарантий безопасности будут проработаны на протяжении 10 дней.