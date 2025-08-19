Зеленский сделал заявление об иностранном контингенте в Украине после переговоров в США

Гарантии безопасности для Украины

Стоит отметить, что европейские лидеры для обеспечения гарантий безопасности для Украины создали "коалицию решительных". Перед визитом президента Владимира Зеленского в США состоялось заседание коалиции.

Тогда же "коалиция решительных" заявила о готовности развернуть силы сдерживания в Украине.

При этом в США также начали говорить о гарантиях безопасности для Украины. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что во время встречи Путина и Трампа на Аляске было достигнуто соглашение о гарантиях безопасности. По его словам, США и союзники могут предоставить Украине по принципу пятой статьи НАТО, но не в рамках Альянса.

Во время встречи с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что США будут привлечены к гарантиям безопасности. Он пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту" вместе с Европой.

По словам президента Украины, детали гарантий безопасности будут проработаны на протяжении 10 дней.