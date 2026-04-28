Зеленський зробив різку заяву про крадене українське зерно в Ізраїлі

"Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження", - зазначив Зеленський.

За його словами, це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни.

"Росія систематично забирає зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує вивезення такого зерна особами, які з окупантами пов’язані. Такі оборудки порушують законодавство самої держави Ізраїль", - додав глава держави.

Президент підкреслив, що Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти.

"Україна готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто перевозить це зерно, і тих, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі. Скоординуємо і з партнерами, щоб відповідні особи були включені у європейські санкційні режими", - заявив Зеленський.

Він також додав, що Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою.

"Ми реально працюємо на те, щоб безпеки, зокрема і в регіоні Близького Сходу, було більше. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини", - підсумував президент України.