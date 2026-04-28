Головна » Новини » Політика

Український досвід може допомогти у розблокуванні стратегічних проток: деталі

09:56 28.04.2026 Вт
Для розмінування проток використовують не лише кораблі
aimg Костянтин Широкун aimg Роман Кот
Український досвід може допомогти у розблокуванні стратегічних проток: деталі Фото: дрони допоможуть у розблокуванні стратегічних морських проток (Getty Images)

Український досвід може допомогти у розблокуванні стратегічних морських артерій для світового судноплавства, використовуючи знання, набуті у 2022 році.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ормуз – тільки початок? П'ять "вузьких місць" планети, де можна зруйнувати світову економіку".

Читайте також: Україна готова відправити кораблі в Ормузьку протоку, - The Times

Нові кризи в Баб-ель-Мандебі чи Малакці можуть виникнути рано чи пізно. Не кажучи вже про Ормузьку протоку, де повноцінне судноплавство досі не відновлене. Проте головне питання не в тому, де станеться наступне загострення, а в тому, що з ним робити.

У такому випадку Україна може запропонувати світу унікальний досвід, адже сама пройшла через морську блокаду Росії у 2022 році.

В Ормузі Іран використовує той самий набір засобів, якому ЗСУ навчилися протидіяти в морському просторі між Одесою та островом Зміїним: дрони, міни та ракети. Але на відміну від минулих років, успіх операцій з деблокади тепер залежить від мінімізації розмірів суден.

"Головне в такому тісному районі самому не стати ціллю. Це актуально для будь-яких кораблів чи катерів довжиною понад 40 метрів", – зазначив Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 рр.

За його словами, традиційні мінно-тральні судна стали надто вразливими для сучасних засобів ураження.

"Навіть 15 років тому НАТО розглядало ці кораблі лише для конфліктів низької інтенсивності, і вони завжди перебували під прикриттям берегових систем ППО", – додає він.

В умовах великої війни такі судна будуть знищені ще на підході. Це одна з причин, чому США досі не взялися за повноцінне розмінування Ормузької протоки.

Саме тому більш дієвою може бути концепція "флоту роботів". Деблокування та патрулювання сьогодні можливі лише за допомогою безпілотних систем – повітряних, надводних та підводних.

Київ уже має ці компетенції і готовий ними ділитися. Проте чи стане "український стандарт" світовим, тепер залежить не тільки від техніки, а й від політичної волі партнерів.

Ситуація в Ормузькій протоці

Нагадаємо, 13 квітня США оголосили про початок морської блокади Ормузької протоки після того, як Іран обмежив рух суден у відповідь на удари США та Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що порушників блокади можуть знищувати, а також повідомив про значні втрати іранського флоту. За даними Axios, Іран встановив нові морські міни, тоді як США застосовують підводні дрони для розмінування.

Водночас трафік через протоку, якою у мирний час транспортується близько 20% світової нафти, скоротився до мінімуму.

На цьому тлі Німеччина почала готуватись до можливого розгортання в районі протоки. Для цього Берлін планує заздалегідь перекинути мінний тральщик і допоміжне судно, навіть ціною часткового скорочення присутності в інших регіонах.

Прильоти в Конотопі, Сумах, Кривому Розі й не тільки: що відомо про атаку РФ по Україні
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО