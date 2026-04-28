Зеленский сделал резкое заявление о ворованном украинском зерне в Израиле

12:50 28.04.2026 Вт
2 мин
Украина инициирует новый пакет санкций на фоне инцидента с зерном
aimg Константин Широкун
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина на фоне прибытия в Израиль уже второго судна с ворованным зерном начала подготовку нового пакета санкций против компаний, которые связаны с этой схемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Приобретение украденного во всех нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна. Еще одно судно с таким зерном прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке", - отметил Зеленский.

По его словам, это не является и не может быть чистым бизнесом. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны.

"Россия систематически забирает зерно на временно оккупированной украинской земле и организует вывоз такого зерна лицами, которые с оккупантами связаны. Такие сделки нарушают законодательство самого государства Израиль", - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина сделала все необходимые шаги по дипломатическим каналам, чтобы исключить подобные инциденты.

"Украина готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто перевозит это зерно, и тех, кто пытается зарабатывать на такой криминальной схеме. Скоординируем и с партнерами, чтобы соответствующие лица были включены в европейские санкционные режимы", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что Украина рассчитывает на партнерские отношения и взаимное уважение с каждым государством.

"Мы реально работаем на то, чтобы безопасности, в том числе и в регионе Ближнего Востока, было больше. Ожидаем, что власти Израиля будут уважать Украину и не будут делать шагов, которые ослабляют двусторонние отношения", - подытожил президент Украины.

Израиль покупает краденое украинское зерно

Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы зашло судно ABINSK с партией пшеницы, предположительно похищенной россиянами на оккупированных территориях Украины.

Несмотря на предупреждения Киева о незаконном происхождении зерна, израильская сторона разрешила разгрузку судна.

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство, а украинский суд наложил арест на судно и груз. Украина официально обратилась к Израилю за международной правовой помощью, требуя арестовать зерно и предотвратить легализацию украденных ресурсов.

На этой неделе в порт Хайфа прибыло уже второе судно, на котором также может быть украдено украинское зерно. По информации Axios, украинские чиновники назвали такой жест Израиля "пощечиной".

На фоне инцидента посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в Министерство иностранных дел.

