Зеленський зробив нову заяву про правила мобілізації

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про введення воєнного стану. Того ж дня він видав указ про загальну мобілізацію.

Зазначимо, воєнний стан і мобілізацію в Україні неодноразово продовжували.

На початку квітня 2024 року Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

В цілому ж призову в Україні підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. При цьому чоловіки віком 18-25 років вважаються призовниками й у більшості випадків не можуть бути мобілізовані.

Тим часом міжнародні партнери неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Однак в Україні виступають проти такої ідеї.

Зокрема, нещодавно Зеленський вкотре виступив категорично проти зниження мобілізаційного віку. На його думку, це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.

Демобілізація військових

Нагадаємо, що з нового закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, виключили демобілізацію військових. У Міноборони повідомляли, що для цього буде розроблений окремий законопроєкт.

У грудні перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що законопроект про демобілізацію майже готовий. Проте реалізувати його неможливо, поки не будуть готові резерви для заміни військових на фронті.

9 січня 2025 року президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби.

Як повідомили у Міноборони, законопроєкт про демобілізацію військових вже розробили. Наразі опрацьовують механізми для заміни великої кількості людей на фронті.

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