Зеленський зробив нову заяву про правила мобілізації

В Україні, згідно з законодавством, мобілізують чоловіків віком від 25 років. Військові мають право на ротації та відпустки, однак демобілізація наразі неможлива.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для газети Il Foglio.
"Згідно з законодавством мобілізуються сьогодні 25+ років. Мобілізація йде і вона мобілізує достатньо велику кількість людей. Вони мають ротації або відпустки, але, безумовно, цього недостатньо. Треба працювати над якістю цього", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що є запити від військових щодо того, "як повернутися додому і не повертатися на фронт".
"Безумовно, вони є. Вони не передбачені сьогодні законом. Воєнний стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів. І в цьому, на жаль, виклик цієї війни. Ми сьогодні захищаємось. Якщо завтра половина армії просто піде додому, тоді треба було в перший день здаватися, якщо завтра половина піде додому - Путін нас вб'є всіх", - наголосив президент.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про введення воєнного стану. Того ж дня він видав указ про загальну мобілізацію.
Зазначимо, воєнний стан і мобілізацію в Україні неодноразово продовжували.
На початку квітня 2024 року Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.
В цілому ж призову в Україні підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. При цьому чоловіки віком 18-25 років вважаються призовниками й у більшості випадків не можуть бути мобілізовані.
Тим часом міжнародні партнери неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Однак в Україні виступають проти такої ідеї.
Зокрема, нещодавно Зеленський вкотре виступив категорично проти зниження мобілізаційного віку. На його думку, це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.
Нагадаємо, що з нового закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, виключили демобілізацію військових. У Міноборони повідомляли, що для цього буде розроблений окремий законопроєкт.
У грудні перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що законопроект про демобілізацію майже готовий. Проте реалізувати його неможливо, поки не будуть готові резерви для заміни військових на фронті.
9 січня 2025 року президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби.
Як повідомили у Міноборони, законопроєкт про демобілізацію військових вже розробили. Наразі опрацьовують механізми для заміни великої кількості людей на фронті.
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