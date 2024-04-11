З законопроекту про мобілізацію остаточно виключили демобілізацію військових

Демобілізацію військових виключили з законопроєкту про мобілізацію. Верховна рада підтримала відповідну правку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Йдеться про правку 227, яка виключає з документу можливість демобілізації військових через 36 місяців служби.

Рішення підтримали 227 народних депутатів. "Проти" проголосував 21 парламентар, ще 15 - утрималися, 82- не голосували.

t.me/yzheleznyak

Демобілізація військових

Нагадаємо, раніше Комітет ВРУ із питань нацбезпеки, оборони та розвідки прибрав із законопроекту про мобілізацію норму про демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби. Це пропонувалося робити за рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

Пізніше у Міноборони зазначили, що для демобілізації військових розроблять окремий законопроект.

При цьому зазначимо, в Україні вже почалася демобілізація строковиків. Їх звільнять у запас у квітні-травні цього року. Як зазначали у Генштабі, загалом у запас планують звільнити 7 тисяч осіб.