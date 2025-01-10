У Міноборони пояснили, чому законопроект про демобілізацію не вносять в Раду

Законопроект про демобілізацію військових вже розробили. Наразі опрацьовують механізми для заміни великої кількості людей на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Закон напрацьований, вже готовий до його передачі в Верховну Раду через Кабінет міністрів України. Проте для того, щоб цей закон був переданий, нами сьогодні напрацьовується ряд механізмів для того, щоб зрозуміти, яким чином ми зможемо замінити ту велику кількість людей, які підпадають під демобілізацію", - сказав він. За словами Гаврилюка, наразі напрацьовуються нові форми і способи ведення бойових дій. "Якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього ще три місяці", - наголосив заступник міністра оборони.