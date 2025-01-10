У Міноборони пояснили, чому законопроект про демобілізацію не вносять в Раду
Законопроект про демобілізацію військових вже розробили. Наразі опрацьовують механізми для заміни великої кількості людей на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Закон напрацьований, вже готовий до його передачі в Верховну Раду через Кабінет міністрів України. Проте для того, щоб цей закон був переданий, нами сьогодні напрацьовується ряд механізмів для того, щоб зрозуміти, яким чином ми зможемо замінити ту велику кількість людей, які підпадають під демобілізацію", - сказав він.
За словами Гаврилюка, наразі напрацьовуються нові форми і способи ведення бойових дій.
"Якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього ще три місяці", - наголосив заступник міністра оборони.
Демобілізація військових
Нагадаємо, що з нового закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, виключили демобілізацію військових. У Міноборони повідомляли, що для цього буде розроблений окремий законопроект.
У грудні перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що законопроект про демобілізацію майже готовий. Проте реалізувати його неможливо, поки не будуть готові резерви для заміни військових на фронті.
9 січня президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби.
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