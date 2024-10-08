Правило мобілізації. Який призовний вік в Україні у 2024 році

Воєнний стан та мобілізація в Україні діє як мінімум до 9 листопада 2024 року. Призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років без протипоказань щодо здоров'я та права на відстрочку, але є деякі нюанси.

РБК-Україна пояснює, кого та в якій віковій категорії можуть призвати до армії.

Загальні правила мобілізації

Відповідно до законодавства, мобілізувати можуть:

військовозобов'язаних від 18 до 60 років, які визнані придатними за станом здоров'я та служили в армії

військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 років і до 60 років, придатних для здоров'я і без військового досвіду (навесні призовний вік був знижений з 27 до 25 років)

(навесні призовний вік був знижений з 27 до 25 років) чоловіків віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус "обмежено придатний". Цей статус було скасовано, вони мають до 4 лютого 2025 року пройти медкомісію та отримати новий статус (придатний/непридатний до служби)

чоловіків віком від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але визнані придатними до служби в умовах воєнного стану (теж мають пройти повторну медкомісію)

Кого можуть мобілізувати віком від 18 до 25 років

На сьогодні українські чоловіки 18-25 років вважаються призовниками та не можуть бути мобілізовані. У тому числі тому, що скасовано призов на строкову службу (з 2025 року для них запроваджується базова військова підготовка). Виняток - добровільна мобілізація.

Проте в цій категорії також є військовозобов'язані, які можуть бути призвані. Це:

ті, хто закінчив військову кафедру, став офіцером запасу та не продовжує навчання в магістратурі

ті, хто відслужив строкову службу (за винятком останньої демобілізації строковиків у 2024 році, їх можуть призвати лише через рік)

ті, хто мав статус "непридатний у мирний час" або "обмежено придатний у воєнний час" (вище було зазначено, що вони мають пройти комісію, і якщо встановлять статус "придатний", їх можуть мобілізувати)

Мобілізацію "обмежено придатних" до 25 років мають скасувати

Наразі на розгляді у Верховній Раді законопроект №11379-д. Якщо завтра, 9 жовтня 2024 року, його проголосують у другому читанні, то категорію чоловіків від 18 до 25 років, яка раніше мала статус "непридатний" або "обмежено придатний", виключать із переліку тих, що підлягають мобілізації.

Такі особи зможуть служити за власним бажанням.

Крім того, можливо, нардепи підтримають норму в законопроекті про те, що вже мобілізовані з цієї категорії зможуть звільнитися в запас. Якщо не виявлять бажання продовжити службу. Але є ймовірність, що для цього напрацьовуватимуть окремий закон.

Мобілізація старше 50 років - за рішенням Генштабу

Раніше стало відомо, що чоловіки віком від 50 до 60 років можуть бути мобілізовані лише за розпорядженням Генштабу ЗСУ. Йдеться про директиву Сухопутних військ.

Окреме мобілізаційне розпорядження означає, що воно видається на конкретну особу із зазначенням усіх даних. Тобто фактично заборонено примусову мобілізацію чоловіків віком понад 50 років.

За словами голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Федора Веніславського, це позиція військового керівництва. А директива Сухопутних сил говорить про те, що військовозобов'язані старше 50 років можуть бути мобілізовані за наявності дефіцитної військово-облікової спеціальності.

Нардеп також зазначив, що військові частини відмовляються набирати всіх поспіль у цьому віці. А якщо вони не мають важливої військової спеціальності, сенсу в мобілізації немає.

Проте слід зазначити, що директива не має сили закону, а лише рекомендаційний характер. А Генштаб не має повноважень звужувати чи розширювати дію норм законодавства. Тому щоб повністю реалізувати це обмеження, ймовірно, будуть потрібні зміни до законів про мобілізацію.

Зазначимо, за останні тижні з'явилися нові уточнення у процесі призову на службу до армії. Детальніше читайте у матеріалі "До ТЦК за 7 днів, повістки поштою та бронь. Як змінили правила мобілізації в Україні".

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів дозволив військовим частинам набирати добровольців в обхід територіальних центрів комплектування (ТЦК).