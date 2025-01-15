Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили: нові терміни

Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Цей правовий режим діятиме ще щонайменше 90 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Таким чином, народні депутати проголосували за законопроєкти №12404 і 12405, які були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.

За продовження воєнного стану віддали свої голоси 315 народних депутатів.

Фото: голосування у парламенті за продовження дії воєнного стану (t.me/yzheleznyak)

Продовження загальної мобілізації підтримали 310 парламентарів.

Фото: голосування у парламенті за продовження дії мобілізації (t.me/yzheleznyak)

Зазначимо, що це вже 14 раз Рада ухвалює рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Таким чином, вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Тепер відповідні документи має підписати глава держави.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Минулого разу воєнний стан і загальну мобілізацію продовжували у листопаді 2024 року. Обидва ці правові режими діють ще з початку повномасштабного вторгнення РФ, оскільки військові дії тривають.

Нагадаємо, що воєнний стан вводиться у випадку загрози для державної незалежності та територіальної цілісності країни. Він передбачає тимчасове обмеження прав і свобод громадян

Під час воєнного стану можуть діяти обмеження та заходи, зокрема:

Комендантська година.

Заборона проведення масових заходів.

Обмеження свободи пересування.

Вилучення майна для потреб оборони.

Залучення громадян до суспільно корисних робіт.

Мобілізація своєю чергою являє комплекс заходів, спрямованих на посилення Збройних Сил та інших військових формувань шляхом залучення громадян на службу.