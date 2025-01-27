Зеленский сделал новое заявление о правилах мобилизации

Мобилизация в Украине

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении военного положения. В тот же день он издал указ о всеобщей мобилизации.

Отметим, военное положение и мобилизацию в Украине неоднократно продлевали.

В начале апреля 2024 года Зеленский подписал закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет.

В целом же призыву в Украине подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. При этом мужчины в возрасте 18-25 лет считаются призывниками и в большинстве случаев не могут быть мобилизованы.

Между тем международные партнеры неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Однако в Украине выступают против такой идеи.

В частности, недавно Зеленский в очередной раз выступил категорически против снижения мобилизационного возраста. По его мнению, это приведет лишь к увеличению количества невооруженных людей на фронте.

Демобилизация военных

Напомним, что из нового закона о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, исключили демобилизацию военных. В Минобороны сообщали, что для этого будет разработан отдельный законопроект.

В декабре первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что законопроект о демобилизации почти готов. Однако реализовать его невозможно, пока не будут готовы резервы для замены военных на фронте.

9 января 2025 года президент Владимир Зеленский в ответе на петицию поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос демобилизации военнослужащих после 18 месяцев службы.

Как сообщили в Минобороны, законопроект о демобилизации военных уже разработали. Сейчас прорабатывают механизмы для замены большого количества людей на фронте.

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