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Зеленський доручив Шмигалю опрацювати питання демобілізації після 18 місяців служби

Середа 08 січня 2025 20:36
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Зеленський доручив Шмигалю опрацювати питання демобілізації після 18 місяців служби Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби. Про результати проінформує Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Зеленського на електронну петицію про демобілізацію після 18 місяців служби.

"Я звернувся до прем'єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції питання. Про відповідні результати Вас проінформує Кабінет міністрів України", - йдеться в тексті відповіді Зеленського.

Зазначимо, ще 7 квітня 2023 року петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Законопроєкт про демобілізацію

Нагадаємо, можливість демобілізації для військових, які вже довгий час перебувають на фронті, хотіли передбачити в рамках законопроєкту про мобілізацію.

У квітні 2024 року перед другим читанням комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки прибрав з документа норму про демобілізацію. Було ухвалено рішення, що буде розроблено окремий законопроєкт про демобілізацію.

Однак законопроєкт про демобілізацію в Раду так і не внесли.

Окрім того, поки що в Раді відмовляються розглядати навіть демобілізацію обмежено придатних до 25 років.

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Володимир Зеленський Денис Шмигаль Демобілізація
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