Зеленський про зброю для цивільних: треба ставити крапку в цьому питанні

"Дуже багато запитань, до речі, щодо зброї. І безумовно, питання дуже чутливе і підходів до цього питання було дуже багато. Я погоджуюсь з суспільством і з експертами, що, в принципі, треба ставити крапку на цьому питанні, хоча це і непросто, бо це велика відповідальність", - сказав Зеленський.

Однак, за словами президента, відповідні зміни потрібно робити виключно на законодавчому рівні.

"Тому я очікую від урядовців, передусім від Міністерства внутрішніх справ, спільної роботи разом з парламентарями, з їх колегами по відповідному комітету і показати цю концепцію. Я готовий до спільної роботи над цим питанням", - додав він.

Фото: Зеленський зробив заяву про легалізацію зброї для цивільних (інфографіка РБК-Україна)