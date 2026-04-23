Буданов висловився проти "масової легалізації" зброї для цивільних
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що легалізація зброї може бути небезпечнішою, ніж здається.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, про це Буданов сказав на 18-му Київському безпековому форумі.
Чому Буданов проти
За даними Суспільного, Буданов прокоментував ідею легалізації зброї для цивільних. Він виступив проти і пояснив, чому.
На думку керівника ОП, вільний доступ до зброї не захищає людей - а навпаки, збільшує кількість трагічних випадків.
За його словами, це ніколи не працювало, і не спрацює зараз в Україні.
"Це завжди має дві сторони. Перша, так, це нібито уявна уявність захисту. Інша сторона - це те, що випадків, які всі бачили кілька днів тому, при такій конфігурації може стати кратно більше", - заявив Буданов.
Нагадаємо, голова Національної поліції України раніше назвав приблизну кількість незареєстрованої зброї в країні. За його словами, мова йде про мільйони одиниць - і це вже становить серйозний виклик для правоохоронців.
Як повідомляло РБК-Україна, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також висловлювався щодо короткоствольної зброї та окреслив позицію відомства щодо можливого розширення доступу до неї для громадян.