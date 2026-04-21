Клименко зробив нову заяву щодо короткостволу для цивільних

12:34 21.04.2026 Вт
Міністр назвав умову для отримання цивільними права на збройний самозахист
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
Фото: Ігор Клименко, міністр внутрішніх прав (mvs.gov.ua)

Міністерство внутрішніх справ України готове до появи закону про цивільну зброю. Вже наступного тижня мають початись консультації з нардепами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив під час зустрічі з журналістами.

"Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї, карабіни, тобто, мисливська ця зброя, гладкоствольна, нарізна - це все треба класифікувати. І людина має пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю", - наголосив він.

Міністр додав, що йдеться про цілу систему - зміни в кримінальне законодавство, визначення по самозахисту, тири, місця зберігання.

"Ми готові до цього діалогу. Хочемо, щоб ця система була. Щоб було в людей право на збройний самозахист. І, головне, щоб ця людина була підготовлена", - зазначив Клименко.

Він додав, що вже обговорив це питання з нардепами і вже з наступного тижня почнуться консультації. Міністр зауважив, що вони будуть проводитись із залученням громадськості, експертів, журналістів, і додав, що "треба чути всі думки, щоб вийти на ефективне рішення".

Що передувало

В неділю, 19 квітня, Клименко заявив, що в Україні варто розглянути можливість надання громадянам права на збройний самозахист, включно з короткоствольною вогнепальною зброєю.

Він наголосив, що це питання особливо актуальне з огляду на досвід початку повномасштабного вторгнення, коли цивільним видавали зброю для національного спротиву.

Стрілянина в Києві та скандал з поліцейськими

Нагадаємо, ввечері 18 квітня озброєний карабіном чоловік влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва. Він застрелив п'ятьох людей на вулиці, а потім забарикадувався в супермаркеті "Велмарт".

Вже у супермаркеті стрілок вбив ще одну людину - одного із заручників. Стрілка ліквідували спецпризначенці поліції під час штурму.

Вранці 19 квітня у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як двоє патрульних, які прибули на місце події, втікають після почутих пострілів.

Після цього голова МВС Ігор Клименко доручив провести розслідування дій правоохоронців, а генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про порушення кримінальної справи.

Несподівана деталь у телефоні ліквідованого стрільця у Києві допомогла поліції, - глава МВС
Несподівана деталь у телефоні ліквідованого стрільця у Києві допомогла поліції, - глава МВС
