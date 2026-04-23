Зеленский об оружии для гражданских: надо ставить точку в этом вопросе

Надо ставить точку в вопросе легализации оружия для гражданских, хотя это большая ответственность.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам.
"Очень много вопросов, кстати, по оружию. И безусловно, вопрос очень чувствительный и подходов к этому вопросу было очень много. Я согласен с обществом и с экспертами, что, в принципе, надо ставить точку на этом вопросе, хотя это и непросто, потому что это большая ответственность", - сказал Зеленский.
Однако, по словам президента, соответствующие изменения нужно делать исключительно на законодательном уровне.
"Поэтому я ожидаю от чиновников, прежде всего от Министерства внутренних дел, совместной работы вместе с парламентариями, с их коллегами по соответствующему комитету и показать эту концепцию. Я готов к совместной работе над этим вопросом", - добавил он.
Напомним, после теракта в Киеве министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в Украине стоит рассмотреть возможность предоставления гражданам права на вооруженную самозащиту, включая короткоствольное огнестрельное оружие.
Он подчеркнул, что этот вопрос особенно актуален, учитывая опыт начала полномасштабного вторжения, когда гражданским выдавали оружие для национального сопротивления.
По словам министра, МВД готово к появлению закона о гражданском оружии. Уже на следующей неделе должны начаться консультации с нардепами.
В то же время руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что легализация оружия может быть опаснее, чем кажется.
Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский назвал примерное количество незарегистрированного оружия в стране. По его словам, речь идет о миллионах единиц - и это уже представляет серьезный вызов для правоохранителей.