Зеленский об оружии для гражданских: надо ставить точку в этом вопросе

"Очень много вопросов, кстати, по оружию. И безусловно, вопрос очень чувствительный и подходов к этому вопросу было очень много. Я согласен с обществом и с экспертами, что, в принципе, надо ставить точку на этом вопросе, хотя это и непросто, потому что это большая ответственность", - сказал Зеленский.

Однако, по словам президента, соответствующие изменения нужно делать исключительно на законодательном уровне.

"Поэтому я ожидаю от чиновников, прежде всего от Министерства внутренних дел, совместной работы вместе с парламентариями, с их коллегами по соответствующему комитету и показать эту концепцию. Я готов к совместной работе над этим вопросом", - добавил он.

