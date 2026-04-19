ua en ru
Нд, 19 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Клименко зробив заяву про право на зброю, для Ради підготують законопроєкт

14:48 19.04.2026 Нд
2 хв
Короткоствольна зброя для самозахисту може стати легальною. Що пропонують у МВС після стрілянини у Києві?
aimg Марія Науменко
Клименко зробив заяву про право на зброю, для Ради підготують законопроєкт Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (mvs.gov.ua)

Після стрілянини в Києві міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про необхідність перегляду підходів до цивільної зброї і анонсував підготовку законопроєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Клименка в Telegram.

"Психічний стан нападника явно був нестабільний. Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю - потрібно неодмінно дослідити. Це буде зроблено в межах розслідування", - зазначив він.

За словами міністра, в Україні варто розглянути можливість надання громадянам права на збройний самозахист, включно з короткоствольною вогнепальною зброєю.

Клименко зробив заяву про право на зброю, для Ради підготують законопроєкт

"Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист", - підкреслив Клименко.

Він підкреслив, що це питання особливо актуальне з огляду на досвід початку повномасштабного вторгнення, коли цивільним видавали зброю для національного спротиву.

Найближчим часом планують провести експертні обговорення за участі народних депутатів, представників громадськості, журналістів та ветеранської спільноти. За їх результатами підготують фінальну версію законопроєкту про цивільну зброю.

Йдеться про законопроєкт №5708 від 25.06.2021, який Верховна Рада вже схвалила у першому читанні напередодні повномасштабного вторгнення, але так і не винесла на остаточне голосування. Тепер його планують доопрацювати і повернути до розгляду.

Водночас міністр наголосив, що масових перевірок власників зброї проводити не планують.

"Наше завдання - зробити висновки і посилити систему там, де це потрібно. Саме над цим зараз і працюємо", - підсумував Клименко.

Стрілянина у Києві

Ввечері 18 квітня у Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по перехожих, а перед цим підпалив власну квартиру.

Після цього він забіг до супермаркету "Велмарт", де перебували люди, і забарикадувався всередині. Правоохоронці оточили територію, а перемовники близько 40 хвилин намагалися встановити контакт із нападником.

Під час переговорів чоловік застрелив одного із заручників, після чого спецпідрозділ КОРД провів штурм. Під час операції нападник відкрив вогонь по поліцейських і був ліквідований.

Правоохоронці кваліфікували інцидент як теракт. Унаслідок стрілянини загинули шість осіб, ще понад десять отримали поранення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
