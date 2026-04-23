Голова Нацполіції озвучив кількість зброї на руках українців

У володінні українців перебуває 1 166 001 одиниця зброї. Злочини зі зброї, яку роздавали на початку війни, не вчиняються.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Відповідаючи на запитання про кількість незареєстрованої зброї або так званих "трофеїв" на руках у населення, Вигівський зазначив, що точну цифру наразі визначити складно. Водночас масштаби проблеми видно за обсягами вилучень.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення у 2022-2026 роках правоохоронці вилучили майже 20 тисяч одиниць зброї, зокрема близько 6,4 тисячі автоматів, 4,5 тисячі нарізної зброї, 3,4 тисячі переробленої та 2,4 тисячі іншої вогнепальної зброї.

Також було вилучено 2,8 тисячі гранатометів, 63 тисячі гранат, 5,7 млн набоїв, 6,4 тисячі кілограмів вибухових речовин і 5,8 тисячі кілограмів пороху.

"Ну тобто, як ви бачите, доволі багато", - зазначив Вигівський.

Він пояснив, що значна частина зброї потрапляє у цивільний обіг із прифронтових регіонів.

"Зброю, трофеї забирають з прифронтових регіонів, везуть, в основному, військові, і ми вилучаємо цю зброю щодня", - сказав він.

За словами глави Нацполіції, повномасштабна війна суттєво вплинула на криміногенну ситуацію в Україні та загострила питання безпеки громадян.

Водночас правоохоронці продовжують працювати над запобіганням незаконному обігу зброї. Зокрема, проводяться оперативні закупки для перекриття каналів збуту, працюють блокпости, а також систематично вилучаються зброя, боєприпаси та вибухівка у взаємодії з військовими.

Станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 812 тисяч власників зброї та спеціальних засобів, у яких на руках перебуває 1 166 001 одиниця вогнепальної зброї та спецзасобів.